Юран примет участие в заседании КДК РФС дистанционно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что главный тренер команды будет участвовать в заседании Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) в дистанционном режиме.

После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» Юран в подтрибунном помещении резко высказался о работе судей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Позже глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение рулевого нижегородской команды.