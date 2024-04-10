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Юран примет участие в заседании КДК РФС дистанционно

вчера, 14:37
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что главный тренер команды Сергей Юран будет участвовать в заседании Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в дистанционном режиме.

После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» Юран в подтрибунном помещении резко высказался о работе судей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Позже глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение рулевого нижегородской команды.

Сергей Николаевич будет принимать участие в заседании КДК, это очевидно, но не очно. У нас идёт тренировочный процесс, который мы не можем прервать. Добраться до Москвы и вернуться обратно — это сутки, большая роскошь для нашего клуба. Сергей Николаевич готов пояснить свою позицию. Но я остаюсь при своём мнении, вся эта ситуация вызывает лишь улыбку. Никаких оскорблений судей и официальных лиц там допущено не было. Что было, то было. Опоссумы теперь слово нарицательное.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:27, ред.
"Глава "Всемирного Общества Защиты Опоссумов" Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение рулевого нижегородской команды."
112910415
112910415
вчера в 18:19
зато все уцелеют !
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:16
- Дистанционно оно конечно выгоднее. Как оскорблять - так в лицо, как извиняться - так дистанционно. При всём уважении к Юрану (КАК К ТРЕНЕРУ) - он не прав (КАК ЧЕЛОВЕК)! У тренера Ростова не хватает денег на билет в Москву, на "разборки" с КДК? Да не смешите... Может ещё и болельщикам предложите "скинуться на билет" нищему тренеру? Ну и напоследок, если слово "опоссум" нарицательное, то и слово "ссыкун" тоже нарицательное. Всё по правилам русского языка. А какое слово к кому применить - пусть каждый решает для себя.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:54
Отстаньте от Юрана! Свободу Сергею Николаевичу!
Интерес
Интерес
вчера в 16:16
Он дистанционно обматерит их всех,в стиле Вадика Евсеева. Всем ведь интересно,признает ли филологическое сообщество страны сравнением с опоссумами оскорбительным? Что из этого:
"Особенности поведения"
Раненый или сильно напуганный опоссум падает, притворяясь мёртвым. При этом у него стекленеют глаза, изо рта течёт пена, а анальные железы испускают секрет с неприятным запахом. Эта мнимая смерть часто спасает опоссуму жизнь — преследователь, обнюхав неподвижное тело, обычно уходит. Некоторое время спустя опоссум «оживает» и убегает."
2bhfuf3c5t7h
2bhfuf3c5t7h
вчера в 15:26
А не пора ли КДК РФС оторваться от кресел и самим выезжать со своими бестолковыми заседаниями. От КДК ведь никакой пользы, одни сплетни и ссоры.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:55
Это что теперь если судейка накосячил, то его можно называть Опоссумом???? (теперь слово то нарицательное...)
Giovanny
Giovanny
вчера в 14:53
Руки прочь от Юрана!
lotsman
lotsman
вчера в 14:51
По моему ничего обидного он не сказал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:43
А то Серёга ещё что ни будь в глаза выдаст...)
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