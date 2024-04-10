Юран примет участие в заседании КДК РФС дистанционно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что главный тренер команды Сергей Юран будет участвовать в заседании Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в дистанционном режиме.
После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» Юран в подтрибунном помещении резко высказался о работе судей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Позже глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение рулевого нижегородской команды.
Сергей Николаевич будет принимать участие в заседании КДК, это очевидно, но не очно. У нас идёт тренировочный процесс, который мы не можем прервать. Добраться до Москвы и вернуться обратно — это сутки, большая роскошь для нашего клуба. Сергей Николаевич готов пояснить свою позицию. Но я остаюсь при своём мнении, вся эта ситуация вызывает лишь улыбку. Никаких оскорблений судей и официальных лиц там допущено не было. Что было, то было. Опоссумы теперь слово нарицательное.
"Особенности поведения"
Раненый или сильно напуганный опоссум падает, притворяясь мёртвым. При этом у него стекленеют глаза, изо рта течёт пена, а анальные железы испускают секрет с неприятным запахом. Эта мнимая смерть часто спасает опоссуму жизнь — преследователь, обнюхав неподвижное тело, обычно уходит. Некоторое время спустя опоссум «оживает» и убегает."
"Особенности поведения"
Раненый или сильно напуганный опоссум падает, притворяясь мёртвым. При этом у него стекленеют глаза, изо рта течёт пена, а анальные железы испускают секрет с неприятным запахом. Эта мнимая смерть часто спасает опоссуму жизнь — преследователь, обнюхав неподвижное тело, обычно уходит. Некоторое время спустя опоссум «оживает» и убегает."