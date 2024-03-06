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Стало известно, какие штрафы получили клубы РПЛ по итогам 19-го тура

сегодня, 14:43

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые были наложены на клубы РПЛ по итогам 19-го тура.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за выход за пределы технической зоны (в девятый раз в сезоне) оштрафован на 30 тысяч рублей. ЦСКА за опоздание на выход на 2 минуты на второй тайм оштрафован на 20 тысяч рублей, также рассмотрели видео с бросанием теннисного мяча с трибун, его случайно бросил несовершеннолетний болельщик — объявлено замечание клубу, но в случае повторения может быть наказание.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимовв девятый раз вышел за пределы технической зоны — штраф 30 тысяч рублей. Болельщики «Зенита» и «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, клубы оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. По вине «Факела» задержано начало матча с «ПАРИ НН» на 5 минут — штраф 50 тысяч рублей, за неподобающее поведение команды штраф «Факелу» 100 тысяч рублей. Тренер «Факела» Молчанов за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:56
Ладно штрафы Спартаку, ЦСКА...
Но Ростов, Факел... Куда штрафовать эти клубы - концы с концами еле сводят...
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