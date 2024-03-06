Стало известно, какие штрафы получили клубы РПЛ по итогам 19-го тура

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые были наложены на клубы РПЛ по итогам 19-го тура.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за выход за пределы технической зоны (в девятый раз в сезоне) оштрафован на 30 тысяч рублей. ЦСКА за опоздание на выход на 2 минуты на второй тайм оштрафован на 20 тысяч рублей, также рассмотрели видео с бросанием теннисного мяча с трибун, его случайно бросил несовершеннолетний болельщик — объявлено замечание клубу, но в случае повторения может быть наказание.
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимовв девятый раз вышел за пределы технической зоны — штраф 30 тысяч рублей. Болельщики «Зенита» и «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, клубы оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. По вине «Факела» задержано начало матча с «ПАРИ НН» на 5 минут — штраф 50 тысяч рублей, за неподобающее поведение команды штраф «Факелу» 100 тысяч рублей. Тренер «Факела» Молчанов за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч.
Но Ростов, Факел... Куда штрафовать эти клубы - концы с концами еле сводят...
Но Ростов, Факел... Куда штрафовать эти клубы - концы с концами еле сводят...