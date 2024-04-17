«Боруссия» сыграет с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

«Боруссия Дортмунд» и ПСЖ сыграют в полуфинале Лиги чемпионов.
Первый матч пройдёт 30 апреля или 1 мая.
Ответная игра будет проведена либо 7 мая, либо 8.
«Боруссия Дортмунд» и ПСЖ сыграют в полуфинале Лиги чемпионов.
Первый матч пройдёт 30 апреля или 1 мая.
Ответная игра будет проведена либо 7 мая, либо 8.
Но одно ясно что эта сторона сетки была слабее чем другая. Было бы круто еслиб полуфинал ПСЖ играли с Арсеналом.
Но одно ясно что эта сторона сетки была слабее чем другая. Было бы круто еслиб полуфинал ПСЖ играли с Арсеналом.