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«Боруссия» сыграет с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

сегодня, 00:27

«Боруссия Дортмунд» и ПСЖ сыграют в полуфинале Лиги чемпионов.

Первый матч пройдёт 30 апреля или 1 мая.

Ответная игра будет проведена либо 7 мая, либо 8.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:41
тут даже фаворита не назовешь
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:38
У немцев шансы есть.. У них нет Хави на "мостике" и они не фавориты.. В этом их преимущество..
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 00:34, ред.
Все разговоры про аутсайдеров про фаворитов... Все это ерунда. Особенно в этой стадии ЛЧ. Произойти может все что угодно, от непредвиденной травмы до удаления ключевых игроков.... По этой причине не будем гадать про финалистов и победителей....

Но одно ясно что эта сторона сетки была слабее чем другая. Было бы круто еслиб полуфинал ПСЖ играли с Арсеналом.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:33
Интересно будет посмотреть, если они сыграют как сегодня.
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