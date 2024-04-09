УЕФА не планирует отменять матчи ЛЧ, несмотря на террористическую угрозу

Матчи Лиги чемпионов на этой неделе должны пройти по расписанию. Об этом сообщает источник со ссылкой на заявление УЕФА.
Ранее появилась информация об угрозе террористических атак на стадионы, которые примут игры 1/4 финала турнира сегодня и завтра. Как сообщается, меры безопасности при проведении предстоящих поединков будут усилены.
9 апреля в Лондоне состоится встреча «Арсенала» и «Баварии», а в Мадриде «Реал» примет «Манчестер Сити». 10 апреля в столице Испании «Атлетико» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, а ПСЖ в Париже встретится с «Барселоной».
УЕФА осведомлён о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с властями на соответствующих объектах. Все матчи планируется провести по графику с соблюдением соответствующих мер безопасности.