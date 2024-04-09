УЕФА не планирует отменять матчи ЛЧ, несмотря на террористическую угрозу

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вчера, 17:45

Матчи Лиги чемпионов на этой неделе должны пройти по расписанию. Об этом сообщает источник со ссылкой на заявление УЕФА .

Ранее появилась информация об угрозе террористических атак на стадионы, которые примут игры 1/4 финала турнира сегодня и завтра. Как сообщается, меры безопасности при проведении предстоящих поединков будут усилены.

9 апреля в Лондоне состоится встреча «Арсенала» и «Баварии», а в Мадриде «Реал» примет «Манчестер Сити». 10 апреля в столице Испании «Атлетико» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, а ПСЖ в Париже встретится с «Барселоной».