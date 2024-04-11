Матч между сборными Белоруссии и России может быть перенесён на другую дату

Существует вероятность, что товарищеский матч между сборными Белоруссии и России перенесут на другую дату. Окончательное решение не принято.
Изначально игра должна была пройти 7 июня в Минске.
Существует вероятность, что товарищеский матч между сборными Белоруссии и России перенесут на другую дату. Окончательное решение не принято.
Изначально игра должна была пройти 7 июня в Минске.
А потом в годовом отчете отрапортовать:
"Для согласования даты проведения встречи, наша делегация выезжала N раз в Беларусь и под маринованные грибочки и Зубровку оттачивали все мелочи проведения игры до утра....))"
А потом в годовом отчете отрапортовать:
"Для согласования даты проведения встречи, наша делегация выезжала N раз в Беларусь и под маринованные грибочки и Зубровку оттачивали все мелочи проведения игры до утра....))"