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Матч между сборными Белоруссии и России может быть перенесён на другую дату

вчера, 16:23

Существует вероятность, что товарищеский матч между сборными Белоруссии и России перенесут на другую дату. Окончательное решение не принято.

Изначально игра должна была пройти 7 июня в Минске.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:14
Да пора уже Республику Белорусь сделать Республикой в составе России, и играть не нужно, одна страна, одна сборная.
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:35
Таки да)))Без этого никак)
112910415
112910415
вчера в 17:25
что случилось-то ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:35
Создать видимость бурной работы?

А потом в годовом отчете отрапортовать:
"Для согласования даты проведения встречи, наша делегация выезжала N раз в Беларусь и под маринованные грибочки и Зубровку оттачивали все мелочи проведения игры до утра....))"
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:31
Просто чтобы написать)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:25
Сразу согласовать дату нельзя?
Перенос всегда возможен, но зачем об этом писать?
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