«Оренбург» сыграет с «Пари НН», несмотря на паводок в регионе

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что игра 24-го тура РПЛ против «Пари НН» состоится, несмотря на паводок в регионе.
Команда работает в плановом режиме. Вода в основном в пойме Урала, что касается Оренбурга. Мы уже играли с «Рубином», когда был режим ЧС в Оренбургской области, никаким образом это на матче не сказалось. На игру с «Пари НН» никакого влияния паводок не окажет.
Данная игра пройдёт 14 апреля. Начало в 12:00 по московскому времени. «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ, а «Пари НН» 10-е.