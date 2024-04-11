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«Оренбург» сыграет с «Пари НН», несмотря на паводок в регионе

вчера, 12:52
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН14.04.2024 в 12:00 Не начался

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что игра 24-го тура РПЛ против «Пари НН» состоится, несмотря на паводок в регионе.

Команда работает в плановом режиме. Вода в основном в пойме Урала, что касается Оренбурга. Мы уже играли с «Рубином», когда был режим ЧС в Оренбургской области, никаким образом это на матче не сказалось. На игру с «Пари НН» никакого влияния паводок не окажет.

Данная игра пройдёт 14 апреля. Начало в 12:00 по московскому времени. «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ, а «Пари НН» 10-е.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:09
Логично, с Рубином же сыграли, в чем проблема сыграть с Пари НН?
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:56
Будем надеется что пик паводка уже пройдет.... болельщики будут на стадионе и поддержат команду.
Гость
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