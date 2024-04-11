«Оренбург» сыграет с «Пари НН», несмотря на паводок в регионе

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вчера, 12:52

Президент «Оренбурга» сообщил, что игра 24-го тура РПЛ против «Пари НН» состоится, несмотря на паводок в регионе.

Команда работает в плановом режиме. Вода в основном в пойме Урала, что касается Оренбурга. Мы уже играли с «Рубином», когда был режим ЧС в Оренбургской области, никаким образом это на матче не сказалось. На игру с «Пари НН» никакого влияния паводок не окажет.