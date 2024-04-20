Грилиш: «„Сити“ покупал меня не для того, чтобы я стал Холандом»

Полузащитник «Манчестер Сити» ответил на высказывания о том, что он не показывает высокую результативность.

В начале сезона у меня были проблемы с ногой, из-за чего я не выходил на поле целый месяц. Не думаю, что моя форма была лучшей, и я играл не очень уверенно.

В новом году у меня снова было несколько проблем с пахом. Но я чувствую себя в хорошей форме и ощущаю, что играю уверенно. Я всё ещё чувствую, что мне предстоит сыграть большую роль.

«Сити» купил меня за 100 миллионов фунтов, но не думаю, что за один сезон я когда-либо забивал больше восьми голов. Так что это показывает, что они покупали меня не для того, чтобы я стал Эрлингом Холандом и таким сумасшедшим бомбардиром.

Очевидно, мне хочется забивать больше. Но я думаю, «Сити» знает, какую пользу я приношу в других областях игры.

Сегодня все любят говорить о голах и результативных передачах. Это раздражает, потому что можно провести блестящую игру и не отметиться ни голом, ни результативной передачей, а тебе скажут: «Ах, он не сделал того или этого».