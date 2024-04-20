Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Грилиш: «„Сити“ покупал меня не для того, чтобы я стал Холандом»

сегодня, 00:58

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил на высказывания о том, что он не показывает высокую результативность.

В начале сезона у меня были проблемы с ногой, из-за чего я не выходил на поле целый месяц. Не думаю, что моя форма была лучшей, и я играл не очень уверенно.

В новом году у меня снова было несколько проблем с пахом. Но я чувствую себя в хорошей форме и ощущаю, что играю уверенно. Я всё ещё чувствую, что мне предстоит сыграть большую роль.

«Сити» купил меня за 100 миллионов фунтов, но не думаю, что за один сезон я когда-либо забивал больше восьми голов. Так что это показывает, что они покупали меня не для того, чтобы я стал Эрлингом Холандом и таким сумасшедшим бомбардиром.

Очевидно, мне хочется забивать больше. Но я думаю, «Сити» знает, какую пользу я приношу в других областях игры.

Сегодня все любят говорить о голах и результативных передачах. Это раздражает, потому что можно провести блестящую игру и не отметиться ни голом, ни результативной передачей, а тебе скажут: «Ах, он не сделал того или этого».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола похвалил Палмера за прогресс
Вчера, 17:04
Гасперини: «Победа над „Ливерпулем“ — как трофей для „Аталанты“»
Вчера, 10:24
Клопп: «Я разочарован тем, что мы не прошли дальше, но не расстроен»
Вчера, 09:49
Араухо отреагировал на слова Гюндогана об удалении в матче с ПСЖ
18 апреля
Анчелотти: «Все списывали нас со счетов. Но мы всё ещё здесь»
18 апреля
Гвардиола: «Мы играли исключительно хорошо. Но не смогли победить»
18 апреля
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:39
Всё правильно Джек - зачем , если для этого Сити подписали самого Холанда...)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:00
Грилиш слишком переоценен, впрочем как и Холанд.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 