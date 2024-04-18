Араухо отреагировал на слова Гюндогана об удалении в матче с ПСЖ

Защитник «Барселоны» отреагировал на слова одноклубника после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (1:4).

В первом тайме Араухо получил красную карточку за срыв атаки, сфолив на нападающем парижской команды , когда каталонцы вели 1:0. Гюндоган после игры дал комментарий:

Мы были в такой хорошей позиции после первого забитого гола. Всё было в наших руках. Мы просто отдали всё ПСЖ самым простым способом, и это самое разочаровывающее.

Если Араухо сфолил на Брэдли Баркола, я думаю, это красная карточка. Я ещё не видел повтора, поэтому не знаю, коснулся ли он мяча. В эти ответственные моменты нужно быть уверенным в том, что сыграешь в мяч.

Конечно, я бы предпочёл пропустить в такой ситуации гол или дать нападающему выйти один на один против тер Штегена. Нас просто убило то, что осталось 10 человек, когда нужно было ещё так много играть.