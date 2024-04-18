Араухо отреагировал на слова Гюндогана об удалении в матче с ПСЖ

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отреагировал на слова одноклубника Илкая Гюндогана после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (1:4).
В первом тайме Араухо получил красную карточку за срыв атаки, сфолив на нападающем парижской команды Брэдли Баркола, когда каталонцы вели 1:0. Гюндоган после игры дал комментарий:
Мы были в такой хорошей позиции после первого забитого гола. Всё было в наших руках. Мы просто отдали всё ПСЖ самым простым способом, и это самое разочаровывающее.
Если Араухо сфолил на Брэдли Баркола, я думаю, это красная карточка. Я ещё не видел повтора, поэтому не знаю, коснулся ли он мяча. В эти ответственные моменты нужно быть уверенным в том, что сыграешь в мяч.
Конечно, я бы предпочёл пропустить в такой ситуации гол или дать нападающему выйти один на один против тер Штегена. Нас просто убило то, что осталось 10 человек, когда нужно было ещё так много играть.
Араухо ответил на это следующим образом:
Я предпочитаю держать при себе то, что думаю об этих комментариях. У меня есть свои кодексы и ценности, которые, я думаю, вам следует уважать.
Когда его спросили, считает ли он, что Гюндоган не соответствует этим кодексам и ценностям, он ответил:
Думаю, я уже ответил на этот вопрос.