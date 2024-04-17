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Марио Гомес: «Поставил бы Нойера в один ряд с Месси»

сегодня, 20:17

Экс-игрок «Баварии» Марио Гомес высказался о месте голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера в мировом футболе.

Поставил бы Мануэля Нойера в один ряд с Месси по значимости для футбола. Я даже не знаю, понимаем ли мы все, что можем видеть игру вратаря, который произвел революцию в этом спорте.

Лишь через 20 лет мы сможем это осознать. Этот голкипер, позволил всем понять, что для вратаря игра ногами так же важна, как и игра руками. То, как он владеет и тем, и другим, просто удивительно.

В 2014 году немецкий вратарь оказался в шорт-листе кандидатов на получение «Золотого мяча» — это первый подобный случай с 2006-го, тогда этим отличился Джанлуиджи Буффон.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
сегодня в 21:33
Нойера откровенно обокрали с ЗМ в 2014. Дали балласту за невыход из группы ЧМ. Хотя чему удивляться, если годом ранее дали только за выход на ЧМ, а тут 3 игры на ЧМ отыграл.
dwev6pystanb
dwev6pystanb
сегодня в 20:45
Вратаря рядом с богом? Не серьёзно.
Гость
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