Марио Гомес: «Поставил бы Нойера в один ряд с Месси»

Экс-игрок «Баварии» высказался о месте голкипера мюнхенцев в мировом футболе.

Поставил бы Мануэля Нойера в один ряд с Месси по значимости для футбола. Я даже не знаю, понимаем ли мы все, что можем видеть игру вратаря, который произвел революцию в этом спорте.

Лишь через 20 лет мы сможем это осознать. Этот голкипер, позволил всем понять, что для вратаря игра ногами так же важна, как и игра руками. То, как он владеет и тем, и другим, просто удивительно.