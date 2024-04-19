Гасперини: «Победа над „Ливерпулем“ — как трофей для „Аталанты“»

Главный тренер «Аталанты» считает победу над «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух матчей одной из важнейших в истории клуба.

Мы прошли великого тренера и великую команду. Мы играли сердцем, а прекрасные болельщики помогали нам. Мы очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих играх.

Я думал, что в этом сезоне мы заработали добрую дюжину таких наивных пенальти, и это было похоже на очередной неудачный день. Но после этого пенальти мы показали фантастическую игру и должны были забивать голы, ведь сегодня у нас были все возможности для этого, как и в Ливерпуле.

Это был немного неистовый матч. Защищаться можно по-разному: либо отсиживаться, либо прессинговать, и мы выбрали последний вариант. Мы были физически сильны и поддерживали темп.

В моей карьере может не быть трофеев, но есть несколько медалей, и я думаю, что этот матч заслуживает медали.

Без сомнения, нам важно что-то выиграть, но трофей — это ещё и единство этих парней. В перерыве я спросил их, не хотят ли они немного отойти назад и защищаться глубже, если чувствуют давление, но они ответили, что нет! Для меня это трофей, потому что они думают так же, как и я, они занимают позиции и используют подходы, которые им нравятся.

Когда такой клуб, как наш, добивается результатов, выходящих за рамки истории «Аталанты» и Бергамо, я должен считать это исключительным событием для своей карьеры, для Бергамо и для всех.