Агент Тюкавина заявил, что к нападающему есть интерес из Европы и МЛС

Агент нападающего «Динамо» рассказал об интересе к игроку из Европы и МЛС .

Председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин ранее заявил, что футболист находится в трансферных списках ряда европейских команд.

Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там — в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо». Что касается слов Гафина, наверное, им присылали какие-то письма. Но это их вопросы, я чужие слова не комментирую.

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