Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Тюкавина заявил, что к нападающему есть интерес из Европы и МЛС

вчера, 15:10

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал об интересе к игроку из Европы и МЛС.

Председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин ранее заявил, что футболист находится в трансферных списках ряда европейских команд.

Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там — в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо». Что касается слов Гафина, наверное, им присылали какие-то письма. Но это их вопросы, я чужие слова не комментирую.

О том, где сам Тюкавин мечтает играть

На первом месте — Европа. Поиграть в нормальной, серьезной стране и через этот трамплин уехать в Англию. Но нет такого, чтобы лишь бы уехать из России. Он за год прибавил, всего добивается своим горбом. Англия — как НХЛ, мечта любого игрока. Но приехать туда статистом — зачем это нужно. Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию. Но никто не отменяет и политические моменты, наших не очень хотят видеть в Европе. Пока задача — выиграть медали с «Динамо».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Голенкова: «У Егора все мысли о „Ростове“»
Вчера, 23:18
Слухи«Зенит» планирует подписать Кокчу
Вчера, 20:55
В «Родине» оценили слухи об интересе «Локомотива» к Тимошенко
Вчера, 18:47
«Локомотив» интересуется испанским форвардом «Ароки»
Вчера, 13:59
Агент защитника ЦСКА Виллиана не подтвердил интерес от «Фламенго»
Вчера, 09:24
Слухи«Пари НН» выкупит права на Ермакова
23 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:36
как-то всё туманно ...
Capral
Capral
вчера в 18:13, ред.
А что значит -"поиграть в нормальной серьезной стране"??? А Россия- какая страна?! Другой раз, складывается мнение, что все эти агенты- с двухклассным образованием, и раньше стояли на рынке. Ни ума, ни фантазии. И тут же, прокололся- "но нет, такого нет- лижбы уехать из России". А что есть, чувак??? Ты уже всё сказал...
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:54
Агент Тюкавина заявил, что к нападающему есть интерес из Европы и МЛС
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1377427/safonov-aleksey-dinamo 24.04.2024

- Ну агент, на то и агент, чтобы "продвигать" своего подопечного. Каждый кулик - своё болото хвалит.
lotsman
lotsman
вчера в 17:16
Ну вот, стоило Костю покритиковать, и он выдал красивый голл из красивой атаки.)
lotsman
lotsman
вчера в 17:06
А кроме интереса, что нибудь конкретное есть? Про естественные интересы можешь не говорить. Такие интересы есть ко всем игрокам, которые более или менее хорошо себя проявляют на поле. А после сегодняшней игры, где Костя занимается непонятно чем, интерес может угаснуть. Если есть конкретный интерес, это конечно интересно, а так просто бла-бла.
rk8hs54pd7e8
rk8hs54pd7e8
вчера в 16:40
Стоит только пожелать ему удачи в его карьере.
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 15:52
Как по мне недотренер и т.д. другой,подсказать первую букву?
Capral
Capral
вчера в 15:16, ред.
В МЛС, вроде как рановато, в пенсионный фонд оформляться, если, только к недотренеру шварцману. Но не думаю, что Костя поедет к этому выродку, помятуя, кто, именно, посадил его на лавку, после прихода Смолова... И вообще, портить себе карьеру, в столь раннем возрасте, у этого г......а- неразумно. Поэтому, этот вариант- точно отвергаю. В Европу? Ну, агент давно об этом говорит- это его работа, нагнетать, а там, поглядим.
u8nf7tnwv8vv
u8nf7tnwv8vv
вчера в 15:15
Костику надо туда, если хочет развиваться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 