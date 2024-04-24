Агент Тюкавина заявил, что к нападающему есть интерес из Европы и МЛС

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал об интересе к игроку из Европы и МЛС.
Председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин ранее заявил, что футболист находится в трансферных списках ряда европейских команд.
Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там — в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо». Что касается слов Гафина, наверное, им присылали какие-то письма. Но это их вопросы, я чужие слова не комментирую.
О том, где сам Тюкавин мечтает играть
На первом месте — Европа. Поиграть в нормальной, серьезной стране и через этот трамплин уехать в Англию. Но нет такого, чтобы лишь бы уехать из России. Он за год прибавил, всего добивается своим горбом. Англия — как НХЛ, мечта любого игрока. Но приехать туда статистом — зачем это нужно. Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию. Но никто не отменяет и политические моменты, наших не очень хотят видеть в Европе. Пока задача — выиграть медали с «Динамо».