Ассистент Артеты может возглавить «Фейеноорд»

Ассистент главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты Элберт Стуйвенберг может возглавить «Фейеноорд».
Клуб рассматривает специалиста в качестве замены Арне Слоту, который может возглавить «Ливерпуль».
Раньше Стуйвенберг работал в академии «Фейеноорда».
Альберт очень умный тренер и мне кажется его заслуга в развитии тренерских качеств Артеты тоже велика. Потеря аирподса( так его прозвали болельщики) может негативно сказаться на работе всего штаба, т.к нужно будет искать опытного помощника,который легко найдет общий язык с игроками!
Если сам Альберт решит попробовать себя в роли главного тренера, то пожелаю ему только удачи, тем более Фейеноорд родной для него клуб! Кто знает, возможно он достигнет больших успехов как самостоятельный тренер!
Альберт очень умный тренер и мне кажется его заслуга в развитии тренерских качеств Артеты тоже велика. Потеря аирподса( так его прозвали болельщики) может негативно сказаться на работе всего штаба, т.к нужно будет искать опытного помощника,который легко найдет общий язык с игроками!
Если сам Альберт решит попробовать себя в роли главного тренера, то пожелаю ему только удачи, тем более Фейеноорд родной для него клуб! Кто знает, возможно он достигнет больших успехов как самостоятельный тренер!