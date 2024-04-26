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Ассистент Артеты может возглавить «Фейеноорд»

вчера, 14:11

Ассистент главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты Элберт Стуйвенберг может возглавить «Фейеноорд».

Клуб рассматривает специалиста в качестве замены Арне Слоту, который может возглавить «Ливерпуль».

Раньше Стуйвенберг работал в академии «Фейеноорда».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:21
и будет в Фейеноорде отличный, умный, подготовленный тренер !
nyrmrxzc6b9v
nyrmrxzc6b9v
вчера в 18:39
Очень много времени для подготовки.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 15:32
Стуйвенберг работал в академии «Фейеноорда», он часть клуба даже сейчас.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:35
Пришла беда откуда не ждали....
Альберт очень умный тренер и мне кажется его заслуга в развитии тренерских качеств Артеты тоже велика. Потеря аирподса( так его прозвали болельщики) может негативно сказаться на работе всего штаба, т.к нужно будет искать опытного помощника,который легко найдет общий язык с игроками!
Если сам Альберт решит попробовать себя в роли главного тренера, то пожелаю ему только удачи, тем более Фейеноорд родной для него клуб! Кто знает, возможно он достигнет больших успехов как самостоятельный тренер!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:19
Всем нужен шанс поработать серьёзно...
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