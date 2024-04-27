Агент Ямаля уведомил ПСЖ, что игрок не продаётся

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вчера, 13:59

Агент нападающего «Барселоны» уведомил ПСЖ о том, что игрок не продаётся.

По информации источника, представитель футболиста прибыл в Париж для встречи с руководством «Пари Сен-Жермен», но форвард каталонской команды не будет в центре внимания во время неё. У португальца много клиентов, среди которых ряд футболистов парижан.