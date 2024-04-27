Агент Ямаля уведомил ПСЖ, что игрок не продаётся

Агент нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля Жорже Мендеш уведомил ПСЖ о том, что игрок не продаётся.
По информации источника, представитель футболиста прибыл в Париж для встречи с руководством «Пари Сен-Жермен», но форвард каталонской команды не будет в центре внимания во время неё. У португальца много клиентов, среди которых ряд футболистов парижан.
Ранее газета Le Parisien сообщила об интересе чемпионов Франции к 16-летнему форварду в качестве одного из потенциальных вариантов замены Килиану Мбаппе. По информации As со ссылкой на источники в ПСЖ, несмотря на возможный интерес, в клубе не готовы тратить 200 млн евро на игрока, у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 1 млрд.