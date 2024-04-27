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Агент Ямаля уведомил ПСЖ, что игрок не продаётся

вчера, 13:59

Агент нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля Жорже Мендеш уведомил ПСЖ о том, что игрок не продаётся.

По информации источника, представитель футболиста прибыл в Париж для встречи с руководством «Пари Сен-Жермен», но форвард каталонской команды не будет в центре внимания во время неё. У португальца много клиентов, среди которых ряд футболистов парижан.

Ранее газета Le Parisien сообщила об интересе чемпионов Франции к 16-летнему форварду в качестве одного из потенциальных вариантов замены Килиану Мбаппе. По информации As со ссылкой на источники в ПСЖ, несмотря на возможный интерес, в клубе не готовы тратить 200 млн евро на игрока, у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 1 млрд.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:48
вот и славно !
txt3xganaxaj
txt3xganaxaj
вчера в 16:56
Агент набивает себе цену.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 15:02
Оставьте парня в покое, пусть он играет за «Барсу».
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:13
На таком игроке разоришься,зачем он им!
Гость
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