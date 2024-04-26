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«Барселона» может вернуть Верратти из Катара

вчера, 17:04

«Барселона» хочет подписать полузащитника Марко Верратти. Итальянец выступает за катарский «Аль-Араби».

Верратти провёл 19 матчей в нынешнем сезоне и отдал 8 ассистов.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:56
Ну года три еще может поиграть.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 19:52
«Барселона» все еще присматривается к старикам.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:30, ред.
Ахаха, как иронично! Не надо было тогда в 2016 идти за Вератти.
balalay
balalay
вчера в 19:16
бред бредовый
лучше бы придумали что Барселона вернет из США Месси и сразу в аэропорту вручит ему золотой мяч за какое-нибудь столетие, а то не согласиться без этого даже разговаривать и убежит
и то правдоподобнее
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:05
Зачем он нужен? Вератти это уже сбитый летчик.
112910415
112910415
вчера в 18:36
пригодится и Вератти !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:01
мечта Барселоны - Вератти)))
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 17:42
Только старики, «Барселона» не в состоянии покупать молодежь.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:14
А где деньги, Зин...
2wtgs2b4w7qx
2wtgs2b4w7qx
вчера в 17:06
Из Катара? Да не смешите
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