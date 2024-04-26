«Барселона» может вернуть Верратти из Катара

«Барселона» хочет подписать полузащитника Марко Верратти. Итальянец выступает за катарский «Аль-Араби».
Верратти провёл 19 матчей в нынешнем сезоне и отдал 8 ассистов.
«Барселона» хочет подписать полузащитника Марко Верратти. Итальянец выступает за катарский «Аль-Араби».
Верратти провёл 19 матчей в нынешнем сезоне и отдал 8 ассистов.
лучше бы придумали что Барселона вернет из США Месси и сразу в аэропорту вручит ему золотой мяч за какое-нибудь столетие, а то не согласиться без этого даже разговаривать и убежит
и то правдоподобнее
лучше бы придумали что Барселона вернет из США Месси и сразу в аэропорту вручит ему золотой мяч за какое-нибудь столетие, а то не согласиться без этого даже разговаривать и убежит
и то правдоподобнее