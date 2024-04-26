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Кварацхелия может стать игроком «Барселоны» в следующем сезоне

вчера, 12:19

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону».

В ближайшее время агент футболиста встретится с руководством неаполитанского клуба, чтобы обсудить потенциальный переход своего клиента в стан «сине-гранатовых».

«Наполи» предлагает Хвиче продление контракта с повышением зарплаты с 1,5 миллиона евро до 4 миллионов евро.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:45
Совсем что ли Барса...
balalay
balalay
вчера в 13:56
не верю, что Барселона его купит, способность Кварацхелия играть в Испании была им продемонстрирована в играх ЛЧ
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:05
Ну тогда, ему- точно КОНЕЦ, большими буквами!!!!!!!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:03
Очень толковое и дельное замечание, полностью поддерживаю!!!!!!!
Ну конечно, он постоянно говорит, что его мечта- это Реал!!! Да да, марадонкой- он уже стал, осталось, только в Реал прописаться, вероятно- вместо Вини. Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:00
или англичанам.(((
только нам достанется этот бегунок, вот увидите.
112910415
112910415
вчера в 12:59
чем хуже играет спортсмен, тем активнее агент !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:58
если только, чтобы шашлыки жарил.
Барсе не нужен игрок. который во всех интервью говорит что мечтает играть за Реал)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:50
Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя, знаете, Павел, после вчерашнего заявления руководства Барсы, я готов поверить, во что угодно. Более, идиотского и пришибленного заявления, я, в своей жизни не слышал!!!!!!! Это же надо было, до такого додуматься...

Поэтому, переход Хвички- вполне возможен, удивляться- нечему.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:43
Их вдохновило, как он в матче против них ничего полезного за два матча не сделал? Или как он мячи принимал, стоя на месте как столб, в результате чего половину передач ему перехватывая?)

Думаю, тут опять Мамука воду мутит, чувствует, что пустой пиар на именах вроде "Барселоны" нужен, чтобы продать сбитого лётчика саудитам подороже.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:37
только в Динамо Батуми.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:35
Протух он совсем , будет в Наполи до старости, а потом возвращение в Рубин
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 12:33
Хави такого игрока не захочет
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:33
Не нужен он Барсе от слова совсем... это не усиление и Хави должен это понимать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:28
Барса последнее время покупает игроков, которые становятся обузой, как был Дембеле
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:22
Оставался бы он в Италии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:22
С Холландом в паре будут играть за Барсу))
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