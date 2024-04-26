Кварацхелия может стать игроком «Барселоны» в следующем сезоне

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вчера, 12:19

Полузащитник «Наполи» может перейти в «Барселону».

В ближайшее время агент футболиста встретится с руководством неаполитанского клуба, чтобы обсудить потенциальный переход своего клиента в стан «сине-гранатовых».

«Наполи» предлагает Хвиче продление контракта с повышением зарплаты с 1,5 миллиона евро до 4 миллионов евро.