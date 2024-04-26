Кварацхелия может стать игроком «Барселоны» в следующем сезоне

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону».
В ближайшее время агент футболиста встретится с руководством неаполитанского клуба, чтобы обсудить потенциальный переход своего клиента в стан «сине-гранатовых».
«Наполи» предлагает Хвиче продление контракта с повышением зарплаты с 1,5 миллиона евро до 4 миллионов евро.
Думаю, тут опять Мамука воду мутит, чувствует, что пустой пиар на именах вроде "Барселоны" нужен, чтобы продать сбитого лётчика саудитам подороже.
Думаю, тут опять Мамука воду мутит, чувствует, что пустой пиар на именах вроде "Барселоны" нужен, чтобы продать сбитого лётчика саудитам подороже.
Ну конечно, он постоянно говорит, что его мечта- это Реал!!! Да да, марадонкой- он уже стал, осталось, только в Реал прописаться, вероятно- вместо Вини. Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну конечно, он постоянно говорит, что его мечта- это Реал!!! Да да, марадонкой- он уже стал, осталось, только в Реал прописаться, вероятно- вместо Вини. Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!