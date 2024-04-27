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Вирц, на которого претендует «Бавария», останется в «Байере» ещё на 1 сезон

вчера, 10:46

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц продолжит выступать за клуб в следующем сезоне.

По информации источника, футболист является главной целью «Баварии» на 2025 год. Игрок и его семья рассматривают мюнхенскую команду в качестве промежуточного этапа перед переездом в другую страну, который планируется в будущем.

Также на хавбека претендуют мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 17:36
я надеюсь увидеть его и Хаби вместе в Реале в будущем!!!
Nyyrikki
Nyyrikki ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 13:05
На его месте я бы выбрал другую команду, «Бавария» — не его команда.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:51
Это здорово. Пусть блеснет в ЛЧ вместе с Байером, а потом переходит в АПЛ. И не надо никакой Баварии для этого
112910415
112910415
вчера в 12:36
и без Баварии вполне можно ему обойтись !
матос
матос
вчера в 11:51
Лучше сразу в Ливерпуль!
shlomo
shlomo
вчера в 11:26
Думаю что это правильное решение
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:17
Если уж собрался с семьей в другую страну, то смысл вообще в Баварию идти??
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 11:13
Флориан Вирц, как и его главный тренер Алонсо, поступил правильно, оставшись в клубе еще на один сезон. Это хорошо для стабильности – как тренера, так и лидера команды. Один хороший сезон может получиться у многих команд, и это неудивительно. Но такая беспроигрышная серия матчей действительно впечатляет. Могу ошибаться, но уровень команд Бундеслиги в последние годы тоже упал (на мой взгляд). Не хочу принижать успехи «Байера», но даже «Бавария», лидировавшая в лиге 11 лет подряд, в этом сезоне оказалась недостаточно сильна, чтобы составить им конкуренцию в долгосрочной перспективе. О других командах даже говорить не приходится. «Штутгарт» немного порадовал нас в этом сезоне, но остальные команды не являются сильными. Так что по сути один гегемон поменялся с другим. Посмотрим, как «Байер» сыграет в следующем сезоне. Если дела «Баварии» пойдут вверх, у них появится действительно сильный конкурент. А так, команда, которая дома проиграла Вердеру и не забила, не может считаться сильной.

Вирц отличный игрок, и принял верное решение. Без него эта команда «Байера» останется без лидера, и для Алонсо это станет трудностью.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:07
У него выбор большой,кто то сможет и переманить.
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