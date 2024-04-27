Вирц, на которого претендует «Бавария», останется в «Байере» ещё на 1 сезон

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц продолжит выступать за клуб в следующем сезоне.
По информации источника, футболист является главной целью «Баварии» на 2025 год. Игрок и его семья рассматривают мюнхенскую команду в качестве промежуточного этапа перед переездом в другую страну, который планируется в будущем.
Также на хавбека претендуют мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Вирц отличный игрок, и принял верное решение. Без него эта команда «Байера» останется без лидера, и для Алонсо это станет трудностью.
Вирц отличный игрок, и принял верное решение. Без него эта команда «Байера» останется без лидера, и для Алонсо это станет трудностью.