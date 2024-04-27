Вирц, на которого претендует «Бавария», останется в «Байере» ещё на 1 сезон

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вчера, 10:46

Полузащитник «Байера» продолжит выступать за клуб в следующем сезоне.

По информации источника, футболист является главной целью «Баварии» на 2025 год. Игрок и его семья рассматривают мюнхенскую команду в качестве промежуточного этапа перед переездом в другую страну, который планируется в будущем.

Также на хавбека претендуют мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».