Келлехер хочет покинуть «Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер рассчитывает на трансфер летом.
Футболист хочет найти команду, где он будет игроком стартового состава.
В случае трансфера ирландца, «красные» будут искать ему замену летом.
Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер рассчитывает на трансфер летом.
Футболист хочет найти команду, где он будет игроком стартового состава.
В случае трансфера ирландца, «красные» будут искать ему замену летом.
Ирландцу 25 и самое время для того, что бы попытаться закрепиться в основе какого-нибудь клуба уровня АПЛ, только вот пробиться в основу клуба из топ 6 будет сложно! Сити, Арсенал, Вилла и Тоттенхэм отпадают, Ливерпуль соответственно тоже, в МЮ Онана, так что тут тоже пролет....а вот куда идти дальше, тут большой вопрос...
Ирландцу 25 и самое время для того, что бы попытаться закрепиться в основе какого-нибудь клуба уровня АПЛ, только вот пробиться в основу клуба из топ 6 будет сложно! Сити, Арсенал, Вилла и Тоттенхэм отпадают, Ливерпуль соответственно тоже, в МЮ Онана, так что тут тоже пролет....а вот куда идти дальше, тут большой вопрос...