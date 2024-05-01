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Келлехер хочет покинуть «Ливерпуль»

вчера, 09:56

Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер рассчитывает на трансфер летом.

Футболист хочет найти команду, где он будет игроком стартового состава.

В случае трансфера ирландца, «красные» будут искать ему замену летом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:29
После того, как Алисон получил травму, казалось у Ливерпуля возникнут проблемы, но Келлехер идеально заменил бразильца и показал игру действительно высочайшего уровня!
Ирландцу 25 и самое время для того, что бы попытаться закрепиться в основе какого-нибудь клуба уровня АПЛ, только вот пробиться в основу клуба из топ 6 будет сложно! Сити, Арсенал, Вилла и Тоттенхэм отпадают, Ливерпуль соответственно тоже, в МЮ Онана, так что тут тоже пролет....а вот куда идти дальше, тут большой вопрос...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:57
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