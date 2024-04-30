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«Боруссия» хочет сохранить Маатсена

30 апреля 2024, 15:45

Дортмундская «Боруссия» хочет выкупить защитника Яна Маатсена у «Челси». Отмечается, что это будет нелегко. «Боруссия» постарается выкупить контракт Маатсена, как только будет спланирован бюджет на следующий сезон. Игрок также хочет остаться в Германии. Сумма отступных в контракте Маатсена составляет 35 миллионов фунтов.

22-летний левый защитник перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Челси» на правах аренды в январе 2024 года. Данное соглашение рассчитано до конца сезона. За дортмундцев голландец провёл 18 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Маатсена в 30 миллионов евро.

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Митя Митин
Митя Митин
30 апреля в 15:50
Челси самим нужен защитник,пора возвращать парня!
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