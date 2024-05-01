«Кальяри» планирует выкупить Шомуродова у «Ромы»

1714545172

вчера, 09:32

«Кальяри» сделает «Роме» предложение по выкупу нападающего сборной Узбекистана , если останется в Серии А. И «островитяне» и сам игрок хотят продолжить сотрудничество.

Шомуродов перешёл в «Кальяри» из «Ромы» летом 2023 года на правах аренды до конца сезона. На счету 28-летнего форварда 21 матч в Серии А и Кубке Италии, 3 забитых мяча и 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает узбека в 5 миллионов евро.

После тридцати четырёх туров «Кальяри» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны вылета «островитян» отделяет три очка.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» хочет продлить контракт с главным тренером Клаудио Раньери.