«Кальяри» планирует выкупить Шомуродова у «Ромы»

«Кальяри» сделает «Роме» предложение по выкупу нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, если останется в Серии А. И «островитяне» и сам игрок хотят продолжить сотрудничество.
Шомуродов перешёл в «Кальяри» из «Ромы» летом 2023 года на правах аренды до конца сезона. На счету 28-летнего форварда 21 матч в Серии А и Кубке Италии, 3 забитых мяча и 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает узбека в 5 миллионов евро.
После тридцати четырёх туров «Кальяри» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны вылета «островитян» отделяет три очка.
Ранее сообщалось, что «Кальяри» хочет продлить контракт с главным тренером Клаудио Раньери.