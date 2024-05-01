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В «Баварии» отреагировали на слухи о трансфере Дэвиса в «Реал»

вчера, 09:28

Генеральный директор «Баварии» Макс Эберл опроверг слухи о трансферной договорённости насчёт защитника Альфонсо Дэвиса с «Реалом»:

У нас нет никаких предложений по Альфонсо Дэвису. Предложение «Реала»? Ничего подобного.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 13:54
да. бесплатно.
но Бавария хотела его сохранит.
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:40
Алаба перешел бесплатно
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:17
Он давно стух
Incredulous
Incredulous ответ htty22ncb2qn (раскрыть)
вчера в 09:57
Таких как Дэвис пусть держит очень крепко
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:57
А.Дэвис с одной ногой стоит в Мадриде. В летом Бавария согласится.
Реал уже покупал Алабу и Крооса у Баварии.
Представили: Дэвис, Винисиус и Мбаппе в одной команде.
Черных патер вообще будет не догнать.
И на них гармонично белая форма смотрится . Перес эстет!
а Калафат отличную работу проделывает в последние годы.
Хочется посмотреть на Эндрика.
htty22ncb2qn
htty22ncb2qn
вчера в 09:38
Бавария будет держать своих игроков крепко!
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