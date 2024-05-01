В «Баварии» отреагировали на слухи о трансфере Дэвиса в «Реал»

Генеральный директор «Баварии» Макс Эберл опроверг слухи о трансферной договорённости насчёт защитника Альфонсо Дэвиса с «Реалом»:
У нас нет никаких предложений по Альфонсо Дэвису. Предложение «Реала»? Ничего подобного.
Генеральный директор «Баварии» Макс Эберл опроверг слухи о трансферной договорённости насчёт защитника Альфонсо Дэвиса с «Реалом»:
У нас нет никаких предложений по Альфонсо Дэвису. Предложение «Реала»? Ничего подобного.
но Бавария хотела его сохранит.
но Бавария хотела его сохранит.
Реал уже покупал Алабу и Крооса у Баварии.
Представили: Дэвис, Винисиус и Мбаппе в одной команде.
Черных патер вообще будет не догнать.
И на них гармонично белая форма смотрится . Перес эстет!
а Калафат отличную работу проделывает в последние годы.
Хочется посмотреть на Эндрика.
Реал уже покупал Алабу и Крооса у Баварии.
Представили: Дэвис, Винисиус и Мбаппе в одной команде.
Черных патер вообще будет не догнать.
И на них гармонично белая форма смотрится . Перес эстет!
а Калафат отличную работу проделывает в последние годы.
Хочется посмотреть на Эндрика.