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«Бавария» контактирует с Лопетеги

вчера, 19:58

«Бавария» общается с бывшим тренером «Реала» Хуленом Лопетеги на предмет возможного сотрудничества.

Мюнхенцы перешли к кандидатуре испанца после полученного отказа от наставника сборной Австрии Ральфа Рангника.

Отмечается, что Лопетеги не является приоритетом для «Баварии», но клуб все равно решил изучить этот вариант.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 22:52, ред.
Ооооо, еще как!!!
Длинная история... Дело в том, что ему припаяли то, что он, якобы, стал из Баварии лепить еще одну Барселону. Не знаю, насколько это соответствовало истине, мало я смотрел матчей Баварии, но на прощальной прессухе Гварда, он буквально умолял руководство клуба- оставить его и дать ему еще один шанс. Он буквально плакал. И вот еще что, Ф.Беккенбауэр, в тот момент выразился так: "Бавария- Честь нации и Гордость страны, и мы- никому не позволим, менять, её истoрический футбол"!

Кроме того, Гвард плохо учил немецкий, очень смешно на нем разговаривал, постоянно присвистывал слова. Доходило до того, что на прессухах, во время интервью, журналисты смеялись и с трудом сдерживали эмоции... Похожая ситуация случилась с Карлом Великим, когда он начал учить язык. Но у него были проблемы с артиклями. Признаюсь, у меня, тоже с этим проблемы, несмотря на то, что 30 лет в стране. Очень сложная вещь- артикли...
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 22:39
Какой там все тренеры, там только два человека отказали и то у них действующие контракты с нынешними командами, свободные тренеры типа Флика, Зидана, Конте, Моуриньо не отказались, просто они не устраивают руководство
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:33
Разве Гвардиолу из Баварии прогнали с позором?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:08
невезучий Кейн
Вещий
Вещий
вчера в 21:08
У Баварии худжей ситуации еще не было.... все тренеры отказывают...
Capral
Capral
вчера в 21:02
Был уже один испанец- прогнали с позором. А теперь, что- снова?
AleS
AleS
вчера в 20:29
В Баварии тренером должен быть немец.
8q2t9k3mfewt
8q2t9k3mfewt
вчера в 20:22
За разговор тренер должен денег взять.
Гость
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