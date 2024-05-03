«Бавария» контактирует с Лопетеги

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вчера, 19:58

«Бавария» общается с бывшим тренером «Реала» на предмет возможного сотрудничества.

Мюнхенцы перешли к кандидатуре испанца после полученного отказа от наставника сборной Австрии .

Отмечается, что Лопетеги не является приоритетом для «Баварии», но клуб все равно решил изучить этот вариант.