«Бавария» контактирует с Лопетеги

«Бавария» общается с бывшим тренером «Реала» Хуленом Лопетеги на предмет возможного сотрудничества.
Мюнхенцы перешли к кандидатуре испанца после полученного отказа от наставника сборной Австрии Ральфа Рангника.
Отмечается, что Лопетеги не является приоритетом для «Баварии», но клуб все равно решил изучить этот вариант.
Длинная история... Дело в том, что ему припаяли то, что он, якобы, стал из Баварии лепить еще одну Барселону. Не знаю, насколько это соответствовало истине, мало я смотрел матчей Баварии, но на прощальной прессухе Гварда, он буквально умолял руководство клуба- оставить его и дать ему еще один шанс. Он буквально плакал. И вот еще что, Ф.Беккенбауэр, в тот момент выразился так: "Бавария- Честь нации и Гордость страны, и мы- никому не позволим, менять, её истoрический футбол"!
Кроме того, Гвард плохо учил немецкий, очень смешно на нем разговаривал, постоянно присвистывал слова. Доходило до того, что на прессухах, во время интервью, журналисты смеялись и с трудом сдерживали эмоции... Похожая ситуация случилась с Карлом Великим, когда он начал учить язык. Но у него были проблемы с артиклями. Признаюсь, у меня, тоже с этим проблемы, несмотря на то, что 30 лет в стране. Очень сложная вещь- артикли...
Длинная история... Дело в том, что ему припаяли то, что он, якобы, стал из Баварии лепить еще одну Барселону. Не знаю, насколько это соответствовало истине, мало я смотрел матчей Баварии, но на прощальной прессухе Гварда, он буквально умолял руководство клуба- оставить его и дать ему еще один шанс. Он буквально плакал. И вот еще что, Ф.Беккенбауэр, в тот момент выразился так: "Бавария- Честь нации и Гордость страны, и мы- никому не позволим, менять, её истoрический футбол"!
Кроме того, Гвард плохо учил немецкий, очень смешно на нем разговаривал, постоянно присвистывал слова. Доходило до того, что на прессухах, во время интервью, журналисты смеялись и с трудом сдерживали эмоции... Похожая ситуация случилась с Карлом Великим, когда он начал учить язык. Но у него были проблемы с артиклями. Признаюсь, у меня, тоже с этим проблемы, несмотря на то, что 30 лет в стране. Очень сложная вещь- артикли...