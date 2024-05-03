Клубы из Саудовской Аравии интересуются Гаттузо

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вчера, 18:32

может возглавить один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Итальянец общается с представителями команд из этой страны.

Помимо этого, у рулевого есть вариант продолжения карьеры в Италии.

Ранее специалист работал в «Марселе».