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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Клубы из Саудовской Аравии интересуются Гаттузо

вчера, 18:32

Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Итальянец общается с представителями команд из этой страны.

Помимо этого, у рулевого есть вариант продолжения карьеры в Италии.

Ранее специалист работал в «Марселе».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:19
нестабильный он ...
на короткой дистанции только хорош !
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:11
Может и сгодится там
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:53
Жёсткий тренер, умеет построить на подоконнике!...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:52
Не думаю что он уедет к Саудитам .
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:49
У него всё получится,надо только чтобы команда была из топ 5!
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