Клубы из Саудовской Аравии интересуются Гаттузо

Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
Итальянец общается с представителями команд из этой страны.
Помимо этого, у рулевого есть вариант продолжения карьеры в Италии.
Ранее специалист работал в «Марселе».
Дженнаро Гаттузо может возглавить один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
Итальянец общается с представителями команд из этой страны.
Помимо этого, у рулевого есть вариант продолжения карьеры в Италии.
Ранее специалист работал в «Марселе».
на короткой дистанции только хорош !
на короткой дистанции только хорош !