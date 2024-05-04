Зарема: «Уволив Ивича, „Краснодар“ дал понять, что они не про футбол»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).
Уволив Ивича, «Краснодар» дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.
Спартак как она выражалась тоже не про футбол, Спартак только про популярность, причём в негативном свете больше, а резельтаты не важны.
Какой толк от чемпионств Зенита, когда у Спартака такая попуоярность, говорила она.
И вся страна обсуждала как и с кем в бане парится Глушаков и опг "ромашку" и много чего.
Да Краснодар ведёт странную политику клуба, но только не таким как Зарема открывать рот.
Спартак как она выражалась тоже не про футбол, Спартак только про популярность, причём в негативном свете больше, а резельтаты не важны.
Какой толк от чемпионств Зенита, когда у Спартака такая попуоярность, говорила она.
И вся страна обсуждала как и с кем в бане парится Глушаков и опг "ромашку" и много чего.
Да Краснодар ведёт странную политику клуба, но только не таким как Зарема открывать рот.
Да Ахмат за 2-е недели больше раз победил....
И не известно ещё когда Краснодар будет в следующий раз так близок к чемпионству....
Ивичи не каждый год появляются....
Да Ахмат за 2-е недели больше раз победил....
И не известно ещё когда Краснодар будет в следующий раз так близок к чемпионству....
Ивичи не каждый год появляются....