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Зарема: «Уволив Ивича, „Краснодар“ дал понять, что они не про футбол»

вчера, 22:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

Уволив Ивича, «Краснодар» дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:54
У Заремы свой взгляд на футбол, ведь она нечто похожее и про Спартак говорила погда владела им.
Спартак как она выражалась тоже не про футбол, Спартак только про популярность, причём в негативном свете больше, а резельтаты не важны.
Какой толк от чемпионств Зенита, когда у Спартака такая попуоярность, говорила она.
И вся страна обсуждала как и с кем в бане парится Глушаков и опг "ромашку" и много чего.

Да Краснодар ведёт странную политику клуба, но только не таким как Зарема открывать рот.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:52
Как не странно, но с этом высказыванием я согласен. Но что сделано, то сделано.
ABir
ABir
сегодня в 00:24
Про увольнение Илича Зарема права, а чтобы все были за Краснодар, то погорячилась
Futurista
Futurista
вчера в 22:51
Ну тут все по делу...все расклады в масть)...
Интерес
Интерес
вчера в 22:40
За всю страну девка ответила.Я вот не желал им победы,а точнее-НЕ МОГ желать,потому что в них не верю.Хотя и сейчас цепь случайностей может их привести к положительному результату,ибо стопроцентного лидера и претендента на титул нет.Просто все привыкли к пагубной ситуации,когда чемпионом становятся за несколько туров до окончания,что не есть хорошо вообще.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:14, ред.
9 весенних матчей - лишь 3 победы....
Да Ахмат за 2-е недели больше раз победил....

И не известно ещё когда Краснодар будет в следующий раз так близок к чемпионству....
Ивичи не каждый год появляются....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:08
Не люблю эскортницу, но тут абсолютно согласен.
9h7rzhgbbvem
9h7rzhgbbvem
вчера в 22:03
Краснодар разочаровал,зря за него болел
Гость
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