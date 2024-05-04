Зарема: «Уволив Ивича, „Краснодар“ дал понять, что они не про футбол»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

Уволив Ивича, «Краснодар» дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.