Гендир «Пари НН» рассказал о задачах, которые стоят перед Иличем

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие задачи поставлены перед новым главным тренером нижегородцев Сашей Иличем.
Задачи всем понятны: сохранить прописку в РПЛ, осталось четыре матча до конца сезона. Контракт с Сашей действует в том числе и на следующий год, он разбит на две части: четыре тура в этом сезоне и следующий сезон. Договор рассчитан до конца сезона 2024/2025.
Также Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, останется ли Илич в команде, если она опустится в Первую лигу.
Это дорога с двусторонним движением. Всё будет зависеть не только от клуба, акционера — Нижегородской области, но и самого Саши. В его контракте прописаны все ожидания до конца следующего сезона. Мы сейчас придерживаемся стратегии, что Илич будет в клубе как минимум до конца 2025-го года.