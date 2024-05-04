Гендир «Пари НН» рассказал о задачах, которые стоят перед Иличем

1714822174

вчера, 14:29

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие задачи поставлены перед новым главным тренером нижегородцев Сашей Иличем.

Задачи всем понятны: сохранить прописку в РПЛ , осталось четыре матча до конца сезона. Контракт с Сашей действует в том числе и на следующий год, он разбит на две части: четыре тура в этом сезоне и следующий сезон. Договор рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Также Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, останется ли Илич в команде, если она опустится в Первую лигу.