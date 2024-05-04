Илич: «В России у меня есть возможность развить карьеру»

Новый главный тренер «Пари НН» рассказал, почему решился на переезд в Россию.

Я приехал в эту страну, потому что тут у меня есть возможность развивать карьеру и показать, на что мы способны. В России работал мой хороший друг — Владимир Ивич, он показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим показать. Я верю в команду, в коллектив, мы планируем остаться в Премьер-Лиге.

Сейчас у нас остались четыре игры, нужно биться за результат. Если мы останемся в Премьер-Лиге, то сможем с более холодной головой подумать и проанализировать, что мы будем делать в следующем сезоне.