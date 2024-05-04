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Илич: «В России у меня есть возможность развить карьеру»

вчера, 14:40

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, почему решился на переезд в Россию.

Я приехал в эту страну, потому что тут у меня есть возможность развивать карьеру и показать, на что мы способны. В России работал мой хороший друг — Владимир Ивич, он показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим показать. Я верю в команду, в коллектив, мы планируем остаться в Премьер-Лиге.

Сейчас у нас остались четыре игры, нужно биться за результат. Если мы останемся в Премьер-Лиге, то сможем с более холодной головой подумать и проанализировать, что мы будем делать в следующем сезоне.

Также Илич сообщил, кто войдёт в его тренерский штаб.

Мы списались с моим другом Младеном (работает в «Пари НН»). И в том числе с Антоном Хазовым. Мы поговорили с ними. Сегодня буду проводить первую тренировку.

В мой тренерский штаб войдёт помощник и тренер по физической подготовке. Они уже 20 лет работают в футболе. Пока тренерский штаб будет в таком виде. Возможно, он станет шире позже.

Ранее генеральный директор «Пари НН» рассказал, какие задачи стоят перед Иличем.

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НН  Илич Саша
Источник: tass.ru
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вчера в 14:46
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