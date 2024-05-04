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Новый тренер «Пари НН» Илич: «Сделаем всё, чтобы остаться в РПЛ»

вчера, 12:06

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о задачах на оставшуюся часть сезона.

Я рад, что мы приехали к команде и присоединились к ней. Я уверен в составе. Мы в непростой ситуации, но сделаем всё, чтобы победить и остаться в РПЛ.

После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяет 3 очка.

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НН  Илич Саша
Источник: matchtv.ru
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Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:11
Новый тренер «Пари НН» Илич: «Сделаем всё, чтобы остаться в РПЛ»

- Ну только не подкуп судей и соперников на оставшиеся матчи. А остальное ВСЁ можете попробовать. Хотя... поздновато уже пить Боржоми, когда почки отказали...
112910415
112910415
вчера в 14:11
как бы не вылететь в быстром темпе !
adekvat
adekvat
вчера в 13:29
Удачи все шансы есть, тем более Спартак им по силам объиграть.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:57
Понятно)...я уж подумал что за победу над Спартаком 12 очков дают...отдельное спасибо за признание ЦСКА несерьёзным соперником)....
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:55
Из оставшихся игр у НН Спартак самый серьёзный. Выиграет у Спартака и будет больше надежды.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:54
Без знания команды тяжело будет
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:39
Т.е. НН только у Спартака нужно выиграть в оставшихся 4-х матчах чтобы иметь надежду остаться в РПЛ?))...
lotsman
lotsman
вчера в 12:12
Выигрывайте у Спартака и будет надежда остаться.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:08
Будем надеяться на лучшее, но по игре что то не верится...
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