Новый тренер «Пари НН» Илич: «Сделаем всё, чтобы остаться в РПЛ»

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о задачах на оставшуюся часть сезона.
Я рад, что мы приехали к команде и присоединились к ней. Я уверен в составе. Мы в непростой ситуации, но сделаем всё, чтобы победить и остаться в РПЛ.
После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяет 3 очка.
- Ну только не подкуп судей и соперников на оставшиеся матчи. А остальное ВСЁ можете попробовать. Хотя... поздновато уже пить Боржоми, когда почки отказали...
- Ну только не подкуп судей и соперников на оставшиеся матчи. А остальное ВСЁ можете попробовать. Хотя... поздновато уже пить Боржоми, когда почки отказали...