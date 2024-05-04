Новый тренер «Пари НН» Илич: «Сделаем всё, чтобы остаться в РПЛ»

Новый главный тренер «Пари НН» рассказал о задачах на оставшуюся часть сезона.

Я рад, что мы приехали к команде и присоединились к ней. Я уверен в составе. Мы в непростой ситуации, но сделаем всё, чтобы победить и остаться в РПЛ .