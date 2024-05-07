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Представитель Дзюбы раскритиковал Галактионова

вчера, 13:58

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался об отношении к форварду во время весеннего отрезка сезона.

Для меня лично главным разочарованием во всей этой истории стал Галактионов. То, что в руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет. Они выступали и против его подписания, и против продления контракта прошлым летом, и сильно переживали, чтобы не случилось автоматического продления после этого сезона. Началось это даже не весной, а осенью. Например, после матча со «Спартаком», где Дзюба забил гол, уже кулуарно пошли определенные вопросы в адрес главного тренера: мол, что мы будем делать, если Дзюба продлится по условиям контракта? И о каком спортивном принципе тут можно говорить?

На тот момент тренер занял жесткую позицию, говоря, что у него есть лидер, а спортивный принцип и здоровая конкуренция превыше всего. Артем рассказывал, что еще прошлой весной они с Галактионовым договорились быть максимально честными и открытыми друг к другу, Артем не раз и лично, и публично эти договоренности подтверждал. Было много различных ситуаций, где он всячески поддерживал тренера и заступался за него.

Мне сложно судить, что изменилось сейчас. Но если тренер принял такое странное решение, то, мне кажется, нужно было набраться смелости и сказать об этом открыто. Если не на всю страну в прессе (понятно, что это невозможно), то хотя бы в лицо в личной беседе. А у Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом.

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Все комментарии
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 21:48
Я бы верил Артему, если он не стал актёром после актёрства не ту игры, дали ему играть против цска, не оправдал, он должен сам решит футбол или актер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:38
Я вообще не понял зачем менять молодого забивного в столице Изидора на немолодого Дзюбу.....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:10
Согласен, что игра Артёма - анахронизм. Если он на поле, команда должна подстраиваться под него, а должно быть наоборот. Если же игра убыстряется, он становится в ней лишним и выпадает из неё. Полевых игроков в этом случае становится на одного меньше.
И вообще, подобная манера игры не практикуется, насколько я знаю, ни в одной команде мира уже лет десять как минимум. Сейчас в моде быстрый комбинационный футбол, в который Дзюба никак не вписывается. Даже при большом его желании. Выйти на замену минут за 15 - 20 до конца матча при определённых перипетиях игры он может, но ни ему, ни команде это не нужно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:56
Все дело в том, что у Дзюбы своеобразная психология. Если ему сказать правду, ты не играешь, т.к. есть ребята сильнее , и твоя форма нас не устраивает, то его реакция может быть неадекватной. Любой футболист в ходе тренировок должен понимать, что есть кто то посильнее. Дзюба считает, что он звезда, самый сильный и его не переубедить. Поэтому Миша и не объясняет ему ничего. Как говорят. чтобы не дразнить гусей. Спокойно ждет конца сезон и гудбай. Юра, ты же видишь, что у Локо сейчас совсем другая игра ( с Пиняевым и Глушенковым и Сулейманоым) и в этой игре Дзюбе места нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:09
Тут дело в другом. Тренер, несмотря на договорённость с Артёмом быть откровенным во всём, в том числе и по поводу участия в матчах, нарушил её и перестал объяснять игроку причину, по которой не выпускает его на поле. И здесь представитель футболиста прав.
yq38gjdq6v2k
yq38gjdq6v2k
вчера в 17:45
Тёмка Яростный Кулак давно уже никому не нужен
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:42
Гениальный Володин!!!
Да, были актеры в Великой стране. Раньше был кинематограф, а сейчас киноиндустрия, как говорит, один мой большой Друг Леонид Владимирович...
Спасибо, Дружище, вернул в прошлое- счастливое и такое прекрасное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
вчера в 17:32
...красиво надо было уходить из Зенита....! Всё что сейчас происходит, ну ребятушки, уже не мальчик....!!!
Capral
Capral
вчера в 15:54
То что Дзюба баласт и своё отыграл- давно понятно. Но с другой стороны, кто такой Галактионов? Мальчишка, с кучей ошибок, которого, по большому счету, давно надо было бы освободить от занимаемой должности. При том, достаточно крепком составе и ряде креативных игроков в команде, Локо показывает очень посредственный, неинтересный футбол. Несколько человек, главный из которых- конечно, потрясающий Глушенков- поддерживают Локо на плаву и создают определенную видимость игры... Никакой тренерской мысли у Галактионова не видно, всё весьма стереотипно... На мой взгляд, имея такой состав, и с другим тренером, Локо мог бы претендовать на более высокое место в таблице.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:51
Это частное мнение друга Артёмв, - около футбольного жучка. Старый наш Тёма - отыграл своё бутсы на гвоздь
баск
баск
вчера в 14:21, ред.
Оно понятно, что агенту хотелось бы продолжать зарабатывать.
Но его претензии к МихМиху выглядят диковато..

Уже всем, наверное, ясно, кроме самого Дзюбы, что на высоком уровне
он своё отыграл.
И Галактионов, хоть и в предельно дипломатичной форме, но вполне прозрачно дал Дзюбе понять, что пора заканчивать.

Если же Дзюба не наигрался в футбик, то ему прямая дорогав в медиалигу, кмк.
Там его примут с распростёртыми объятиями и он ещё попылит..
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:20
это точно! подарок еще тот
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:19
Мы всё равно всего достоверно не узнаем, ведь у конфликта есть и вторая сторона - а Артём как известно тоже далеко "не подарок"...
lotsman
lotsman
вчера в 14:17
Дзюбе надо забыть о футболе и о нём, как о футболисте, тоже можно забыть.
112910415
112910415
вчера в 14:15
ещё и Гольдман взялся тренера ругать ?
не выйдет больше на поле Артём ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:03
А с какой стати главный тренер должен объяснять Дзюбе почему он его не ставит. ? Да причин десяток и в первую очередь, то он перестал играть, да и вообще пешком передвигается, к тому же болтает много и негативно действует на команду, да и тактика Локо поменялась. На выход пора Дзюбе и давно.
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