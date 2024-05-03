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Клопп — о ситуации с Салахом: «Всё полностью решено, у нас нет проблем»

вчера, 12:49

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации между ним и нападающим Мохамедом Салахом.

Ранее сообщалось о том, что специалист и игрок поругались во время матча с «Вест Хэмом».

Всё полностью решено, между нами нет проблем.

Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы с этим справились. Но мы уважаем друг друга, так что это действительно не проблема.

Нас это абсолютно устраивает, так что давайте двигаться дальше.

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Все комментарии
kkjthmj72hps
kkjthmj72hps
вчера в 14:10
Клопп всё равно уходит, так что у него нет проблем.
112910415
112910415
вчера в 14:06
поздно уже отношения выяснять !
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:39
Оба мешают Ливерпулю
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:08, ред.
Расшифровали слова Салаха))))
Детям не смотреть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:58
молодцы ))
Гость
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