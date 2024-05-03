Клопп — о ситуации с Салахом: «Всё полностью решено, у нас нет проблем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации между ним и нападающим Мохамедом Салахом.
Ранее сообщалось о том, что специалист и игрок поругались во время матча с «Вест Хэмом».
Всё полностью решено, между нами нет проблем.
Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы с этим справились. Но мы уважаем друг друга, так что это действительно не проблема.
Нас это абсолютно устраивает, так что давайте двигаться дальше.
Детям не смотреть
https://youtu.be/EEm0oaamW6o
Детям не смотреть