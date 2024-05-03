Клопп — о ситуации с Салахом: «Всё полностью решено, у нас нет проблем»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о ситуации между ним и нападающим .

Ранее сообщалось о том, что специалист и игрок поругались во время матча с «Вест Хэмом».

Всё полностью решено, между нами нет проблем.

Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы с этим справились. Но мы уважаем друг друга, так что это действительно не проблема.

Нас это абсолютно устраивает, так что давайте двигаться дальше.