«Если заговорю – начнётся пожар». Клопп устроил прощальный конфликт с Салахом

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сегодня, 13:17

Очередная публичная ссора футболиста и тренера.

Клопп против Салаха

Юрген считает, что только его решения верные, а все остальные ошибаются намного чаще. И если надумал что-то, то переубедить практически нереально. В результате у немца всегда были конфликты внутри «Ливерпуля». И вне его тоже, ведь орал на арбитров и тренеров соперников. Но чаще случались стычки с собственными футболистами. Так что перепалка на бровке с Салахом не уникальная. Мохамед оригинально отреагировал на вопрос о конфликте по ходу неудачного ничейного поединка против «Вест Хэма»:

Если я заговорю… Начнется пожар.

Клопп отказался комментировать ситуацию, но заявил, что обсудили перепалку с парнями в раздевалке. Проблема Юргена в таких историях – вспыльчивый и быстро отходит. А вот футболисты, на которых кричал, могут иначе реагировать на конфликты. У Салаха и тренера «Ливерпуля» хватало стычек. Спорили о позиции египтянина и тактике. У них неважные личные отношения, работники одного клуба, не друзья. Мохамед не любит уходить с поля на замену – почти всегда реагирует агрессивно, но за пределами поля тоже не всегда ладил с тренером. Тем не менее египтянин на много лет связал свою судьбу с «Ливерпулем» Клоппа, а уйдет лишь ближайшим летом, если примет приглашение саудовских шейхов.

Клопп против Бувача

Немецкий тренер начал карьеру в родном клубе «Майнц», не убив в себе футболиста. Бывшему игроку нужен был помощник, которым стал Желько Бувач. Нынешний директор московского «Динамо» попал в РПЛ по рекомендации Андрея Воронина, который играл за «Майнц» у Клоппа. Позже украинец выступал за «Ливерпуль», куда потом отправилась связка тренеров Желько и Юргена. Это был отличный симбиоз, но дуэты наставников обречены на внутренний конфликт. Трон один, а претендентов на него двое. В какой-то момент Бувач посчитал себя ключевой фигурой, мозгом операции. Клоппа могла зацепить оценка, что он в ответе лишь за мотивацию и публичные выступления. Здесь конфликт старых друзей настолько серьезный, что оба отказываются говорить о конечной ссоре. Но она была такой большой, что Бувач даже не поздравил никого из «Ливерпуля» с победами в Лиге чемпионов и АПЛ .

Клопп против Балотелли

К Салаху и Бувачу не было профессиональных вопросов. А вот Марио Балотелли немецкий тренер невзлюбил, зная о его похождениях за пределами поля. Агент Райола пытался защищать своего клиента, настаивая на праве итальянского форварда получить шанс в «Ливерпуле». Но Клопп поступил верно, что убрал из команды Балотелли. Как показали многочисленные конфликты Марио, с ним невозможно долго уживаться без последствий для коллектива. Его проделки часто злые, а умение себя контролировать на нуле. «Ливерпуль» строил новую профессиональную команду, где таким ребятам не было места. С другой стороны, Юрген снова пошел на конфликт, поскольку иначе не умеет.

Клопп против Сако

Мамаду Сако был неплохим центральным защитником. Конечно, не уровня ван Дейка по качеству и статусу, но изначально входил в планы Клоппа. Однако помешали выходки и отсутствие дисциплины. Сако опаздывал на тренировки и командные обеды. У него могли быть проблемы с алкоголем и гулянками, судя по намекам, которые во время конфликта делал Клопп. Также Мамаду вместо жестких тренировок выбрал таблетки для сжигания жира, провалил допинг-тест. И когда «Ливерпуль» оказался в Лос-Анджелесе на сборах, то Сако ушел в очередной загул. В результате Клопп отправил футболиста в Ливерпуль, а позже попросил найти французскому центральному защитнику новый клуб. Сако представлял «Кристал Пэлас», а год назад завершил карьеру в «Монпелье». Воспитанник ПСЖ не реализовал талант полностью, поскольку за пределами поля выбирал гулянки.

Клопп против Эдвардса

Майкл Эдвардс вернулся в «Ливерпуль» в качестве главного начальника. Старт у него сложнейший – исполнительный директор наблюдает за неудачами первой команды. Выбыли из борьбы в Кубке Англии, не сыграют в финале Лиги Европы. Также Эдвардс ничего не может поделать со спадом в АПЛ . Клопп не верит в чемпионство. Он в плохом настроении и тренерской форме, команда теряет очки, возрождаются конфликты. Поскольку бывший спортивный директор начинал как аналитик, то Эдвардс даже пригласил в «Ливерпуль» специалиста по общению с подчиненными. Этот человек буквально учил его правильно конфликтовать с Клоппом, чтобы выходить победителем и при этом не уничтожить клуб изнутри. Майкла назначили директором в 37 лет, ему было сложно стать настоящим начальником для старшего Юргена, яркого и знаменитого тренера. Например, летом 2017 года Эдвардс и Клопп ругались о ключевом трансфере. Юрген настаивал на подписании немца Брандта, а Эдвардс заставил тренера поверить в Салаха, который классно играл за «Рому», но не был ещё суперзвездой футбола.

Как видите, не всегда Клопп прав в конфликтных ситуациях. Мане и многие другие футболисты, заканчивая бывшим капитаном «красных» Хендерсоном, подтвердят, что агрессивный и темпераментный немец бывал к ним несправедлив. Кто-то махнет рукой. Ван Дейк лишь посмеялся, когда тренер однажды обложил его благим матом с бровки. А вот Мане не пожал наставнику руку после похожей взбучки. Нет сомнений, что у футболистов и персонала «Ливерпуля» много историй о Клоппе, в которых Юрген показывал себя не с лучшей стороны. Клубу или сборной, куда его пригласят после отдыха, надо учитывать особенность характера тренера – иногда немец сначала делает, а потом думает. Тот же Эдвардс наотрез отказался оставаться в «Ливерпуле» два года назад, а его возвращение совпало с решением Клоппа покинуть великий клуб. Интересно, как поставит себя новый тренер «Ливерпуля»? Арне Слоту точно не дадут столько власти, как у Клоппа. Тяжело приходить в клуб, где столько пространства занимала яркая личность. Но если внутренних конфликтов стало слишком много, то Слот может погасить пожар позитивным отношением, на которое не способен уставший Клопп. Юрген выгорел, ему важно перезарядить батарейки, поэтому решение покинуть «Ливерпуль» в интересах всех сторон.