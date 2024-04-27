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Клопп высказался о конфликте с Салахом

вчера, 20:48

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий на тему конфликта с нападающим Мохамедом Салахом.

Мы обсудили это с парнями в раздевалке, всё хорошо. Считает ли Мо Салах так же? Думаю, да.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:14
Чего делять то???
Популярность...деньги....влиятельность...долю вклада в дело ????
adekvat
adekvat
вчера в 23:24, ред.
Клоппу уже все равно, скоро дембель. А ливеру Салах нужен.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 22:18
В последних трёх матчах всё будет ясно – кто кому что сказал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:13
"Мы обсудили это с парнями в раздевалке, всё хорошо":

- "Парни, Мо Салах меня нехорошими словами при замене назвал, давайте это обсудим?"

- "А что обсуждать, всё по делу, нет с тобой рок-н-ролла давно, один покерфейс."

- "Плюсую. Стыдно с друзьями из других клубов общаться."

- "Ждём, пока ты свалишь, третий год уже."

- "Хорошо, спасибо за обратную связь, ребятки."
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:08
Салах что-то про пожар говорил. Клопп не хочет выносить сор из избы, а Салаху все равно. По-моему, конфликт никуда не делся..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:31, ред.
С парнями?
Типа ты один приходи, мы тоже одни будем))
Гость
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