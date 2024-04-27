Клопп высказался о конфликте с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий на тему конфликта с нападающим Мохамедом Салахом.
Мы обсудили это с парнями в раздевалке, всё хорошо. Считает ли Мо Салах так же? Думаю, да.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий на тему конфликта с нападающим Мохамедом Салахом.
Мы обсудили это с парнями в раздевалке, всё хорошо. Считает ли Мо Салах так же? Думаю, да.
- "Парни, Мо Салах меня нехорошими словами при замене назвал, давайте это обсудим?"
- "А что обсуждать, всё по делу, нет с тобой рок-н-ролла давно, один покерфейс."
- "Плюсую. Стыдно с друзьями из других клубов общаться."
- "Ждём, пока ты свалишь, третий год уже."
- "Хорошо, спасибо за обратную связь, ребятки."
- "Парни, Мо Салах меня нехорошими словами при замене назвал, давайте это обсудим?"
- "А что обсуждать, всё по делу, нет с тобой рок-н-ролла давно, один покерфейс."
- "Плюсую. Стыдно с друзьями из других клубов общаться."
- "Ждём, пока ты свалишь, третий год уже."
- "Хорошо, спасибо за обратную связь, ребятки."