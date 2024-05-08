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Зидан примет участие в эстафете олимпийского огня

вчера, 15:37

Обладатель «Золотого мяча» 1998 года Зинедин Зидан зажжёт олимпийский котёл в Марселе. Сегодня в городе праздник по случаю прибытия из Греции олимпийского огня на судне XIX века «Белем». Вечером оно пришвартуется в порту, и огонь будет перенесён на сушу.

Первым участником эстафеты олимпийского огня на территории Франции станет пловец Флоран Маноду. Он передаст факел второму участнику, имя которого не называется. Третий факелоносец пройдёт эстафету в капюшоне и откроет своё лицо уже при зажжении котла. Этим человеком и будет Зидан, если не изменится программа.

Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:45
...согласен!!! Мужчина!!!
s622mmm48eve
s622mmm48eve
вчера в 17:30
Для поддержания авторитета сойдёт. Это же не тренировать.
zrnepyc363e5
zrnepyc363e5
вчера в 15:56
Уважаемый человек, всё равно ему заняться нечем
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:49
Пускай несет! Это же честь!Зизу достоин
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