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Перед матчем Франция — Чили почтят память жертв теракта в «Крокусе»

сегодня, 11:27
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб ЧилиЧили23:00 Не начался

Минута молчания в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске пройдет перед сегодняшним товарищеским матчем между сборными Франции и Чили. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Когда происходят такие события, мы должны проявить солидарность с народом России. Необходимо отдать дань памяти, сделать это в хороших условиях, учитывая весь ужас произошедшего. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и нашими российскими коллегами.

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