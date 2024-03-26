Перед матчем Франция — Чили почтят память жертв теракта в «Крокусе»

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сегодня, 11:27

Минута молчания в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске пройдет перед сегодняшним товарищеским матчем между сборными Франции и Чили. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.