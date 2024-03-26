Перед матчем Франция — Чили почтят память жертв теракта в «Крокусе»

Минута молчания в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске пройдет перед сегодняшним товарищеским матчем между сборными Франции и Чили. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
Когда происходят такие события, мы должны проявить солидарность с народом России. Необходимо отдать дань памяти, сделать это в хороших условиях, учитывая весь ужас произошедшего. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и нашими российскими коллегами.