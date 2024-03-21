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Первая лига проведёт акцию совместно с «Союзмультфильм»

вчера, 15:28

Первая лига готовит совместную акцию с «Союзмультфильм». Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

С 30 марта по 1 апреля Футбольная национальная лига совместно с киностудией «Союзмультфильм» проведут уникальную акцию, в ходе которой к футбольным трансляциям в качестве болельщиков присоединятся герои популярного мультсериала «Простоквашино».

Помимо этого, серия мероприятий будет включать как онлайн, так и оффлайн активности: стилистически оформленные соцсети с конкурсами для подписчиков, различные возможности для просмотра трансляций, специальная коллекция брендированной продукции. Одновременно с этим ростовые куклы персонажей «Простоквашино» появятся на стадионах, где проводятся состязания.

Центральным событием тематического тура Лучшей Лиги Мира станут трансляции двух матчей: «Алания» — «Черноморец» и «Арсенал» — «Тюмень». Благодаря интегрированной в трансляцию анимации участниками знаковых соревнований станут Кот Матроскин и Пёс Шарик. Зрители смогут заметить персонажей на стадионе, где они присоединятся к болельщикам и будут вовлеченно сопереживать ходу матча.

В ходе других трансляций аудитории также будет предложено множество интерактивных возможностей, которые позволят сделать просмотр уникальным зрительским опытом.

Первая лига проведёт акцию совместно с «Союзмультфильм»

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:38
мультик-то получше будет ...
re2rkwwybzcr
re2rkwwybzcr
вчера в 15:59
Это потому что большинство полей в пердиве примерно уровня дорог в Простоквашино
8pra5xq6rehr
8pra5xq6rehr
вчера в 15:59
Зачем.... не нужно из футбола делать посмешище...
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:56
Лучшая лига мира растёт и развивается....
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