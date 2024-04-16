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Стала известна дата проведения второй ежегодной премии Герои РПЛ

сегодня, 11:18

26 мая в Центре Кино Мосфильма в Москве пройдёт церемония вручения премии Герои РПЛ.

На ней будут определены лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители сообщества. По итогам нынешнего сезона будут добавлены номинации «Открытие сезона» в категории «Спорт», «Лучший YouTube-канал сезона» в категории «Маркетинг», а также «Лучший молодой игрок сезона».

Номинация «Комментатор сезона» с этого года будет носить название «Приз имени Василия Уткина».

Первая ежегодная премия состоялась в 2023-м.

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Источник: premierliga.ru Фото: РПЛ
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:54
и Поп - Кормом..
shlomo
shlomo
сегодня в 11:50
А будет премия для МедиаЛиги.... а то она еще не сильно распиарена....
112910415
112910415
сегодня в 11:49
хорошо, что Василия не забыли
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:23
Наверное полезное мероприятие... Память Василия увековечат...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:22
Можно затариваться билетами...
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