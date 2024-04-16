Стала известна дата проведения второй ежегодной премии Герои РПЛ

26 мая в Центре Кино Мосфильма в Москве пройдёт церемония вручения премии Герои РПЛ.
На ней будут определены лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители сообщества. По итогам нынешнего сезона будут добавлены номинации «Открытие сезона» в категории «Спорт», «Лучший YouTube-канал сезона» в категории «Маркетинг», а также «Лучший молодой игрок сезона».
Номинация «Комментатор сезона» с этого года будет носить название «Приз имени Василия Уткина».
Первая ежегодная премия состоялась в 2023-м.