Стала известна дата проведения второй ежегодной премии Герои РПЛ

1713255494

сегодня, 11:18

26 мая в Центре Кино Мосфильма в Москве пройдёт церемония вручения премии Герои РПЛ .

На ней будут определены лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители сообщества. По итогам нынешнего сезона будут добавлены номинации «Открытие сезона» в категории «Спорт», «Лучший YouTube-канал сезона» в категории «Маркетинг», а также «Лучший молодой игрок сезона».

Номинация «Комментатор сезона» с этого года будет носить название «Приз имени Василия Уткина».

Первая ежегодная премия состоялась в 2023-м.