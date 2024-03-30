В Севастополе состоялся первый матч нового турнира «Содружество»

1711821400

сегодня, 20:56

В субботу в Севастополе состоялось открытие чемпионата «Содружество», в котором сыграют свыше 600 спортсменов из футбольных команд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

«Турнир собрал более 600 футболистов. Уверен, что он станет одним из важнейших спортивных событий юга России», — сказал перед стартом первого матча замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.