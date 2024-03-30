Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятия

В Севастополе состоялся первый матч нового турнира «Содружество»

сегодня, 20:56

В субботу в Севастополе состоялось открытие чемпионата «Содружество», в котором сыграют свыше 600 спортсменов из футбольных команд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

«Турнир собрал более 600 футболистов. Уверен, что он станет одним из важнейших спортивных событий юга России», — сказал перед стартом первого матча замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.

Открыл турнир матч между клубами «Заря» (ЛНР) и «Севастополь-2», победу одержала «Заря» со счетом 3:0. В турнире среди взрослых также примут участие команды «Шахтёр-Свердловск», «Динамо» (оба клуба из ЛНР), «Гвардеец», «Шахтёр» Донецк, «Олимпия-Новатор» (все — ДНР), «Фрегат» (Херсонская область), Академия футбола Крыма, а также спортивный клуб черноморского флота «Черноморец». Первый круг завершится 3 июня.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Перед матчем Франция — Чили почтили память погибших при теракте в «Крокусе»
26 марта
Перед матчем Франция — Чили почтят память жертв теракта в «Крокусе»
26 марта
Первая лига проведёт акцию совместно с «Союзмультфильм»
21 марта Фото
Стало известно, кто нанесёт первый удар по мячу в матче Россия — Сербия
21 марта
Перед матчем Россия — Сербия пройдёт акция памяти в честь Василия Уткина
21 марта
В РФС обсуждают формат акции памяти Уткина на матче сборных России и Сербии
19 марта
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:45
Давно пора уже что-то подобное делать .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 