В Севастополе состоялся первый матч нового турнира «Содружество»

В субботу в Севастополе состоялось открытие чемпионата «Содружество», в котором сыграют свыше 600 спортсменов из футбольных команд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.
«Турнир собрал более 600 футболистов. Уверен, что он станет одним из важнейших спортивных событий юга России», — сказал перед стартом первого матча замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.
Открыл турнир матч между клубами «Заря» (ЛНР) и «Севастополь-2», победу одержала «Заря» со счетом 3:0. В турнире среди взрослых также примут участие команды «Шахтёр-Свердловск», «Динамо» (оба клуба из ЛНР), «Гвардеец», «Шахтёр» Донецк, «Олимпия-Новатор» (все — ДНР), «Фрегат» (Херсонская область), Академия футбола Крыма, а также спортивный клуб черноморского флота «Черноморец». Первый круг завершится 3 июня.