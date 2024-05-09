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В РФС объяснили, почему сборная России летом сыграет только один матч

вчера, 16:44

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, почему сборная России летом проведёт только один товарищеский матч.

7 июня национальная команда сыграет в Минске с Белоруссией.

Мы приняли решение, что летом проведём только одну игру — с командой Белоруссии. У нас были варианты, но мы от них отказались, в том числе для того, чтобы дать клубам небольшую паузу для отдыха и предсезонных сборов. Сейчас лига и РФС определяются с тем, когда будет возобновлён чемпионат. По одному из вариантов он начнётся достаточно рано, поэтому мы приняли решение играть только один матч. Идут плановые переговоры по поиску соперников на сентябрь, октябрь, март. Конечно, хотелось бы этого не делать и вернуться к официальным соревнованиям.

Что касается июня, мы исходим из объективной возможности и доступности потенциальных соперников. Всё‑таки есть большое количество официальных соревнований, есть небольшое количество ассоциаций, имеющих свободные окна [в календаре]. Есть задача проводить матчи сборной, но нет задачи играть только ради того, чтобы играть, когда это ставит под угрозу здоровье и функциональное состояние футболистов.

Приоритет для нас — домашние матчи. Но если будут игры с сильными соперниками на выезде или на нейтральных полях, такие варианты тоже рассматриваются.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ rt2hgyr8ybp7 (раскрыть)
вчера в 20:42
Проводить нужно, чтобы не забыть, как выглядят друзья-соперники.
minai
minai
вчера в 20:35
Потому, что лето такое короткое.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
"У нас были варианты, но мы от них отказались , в том числе для того, чтобы дать клубам небольшую паузу для отдыха и предсезонных сборов" - Вот где просматривается прямо отеческая забота о наших клубах..)))
Интерес
Интерес
вчера в 19:50
Потому что мы сейчас-"Неуловимый Джо".
lotsman
lotsman
вчера в 17:11
Хватит и одного, чтобы поддерживать видимость национальной команды, поскольку к тому времени, когда нам разрешат выступать в официальных международных матчах, команда будет уже совсем другая. Нынешние члены команды будут уже на пенсии.
rt2hgyr8ybp7
rt2hgyr8ybp7
вчера в 16:48
Зачем вообще проводить товарищеские матчи перед отпуском, никогда не понимал
Гость
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