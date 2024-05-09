В РФС объяснили, почему сборная России летом сыграет только один матч

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал, почему сборная России летом проведёт только один товарищеский матч.

7 июня национальная команда сыграет в Минске с Белоруссией.

Мы приняли решение, что летом проведём только одну игру — с командой Белоруссии. У нас были варианты, но мы от них отказались, в том числе для того, чтобы дать клубам небольшую паузу для отдыха и предсезонных сборов. Сейчас лига и РФС определяются с тем, когда будет возобновлён чемпионат. По одному из вариантов он начнётся достаточно рано, поэтому мы приняли решение играть только один матч. Идут плановые переговоры по поиску соперников на сентябрь, октябрь, март. Конечно, хотелось бы этого не делать и вернуться к официальным соревнованиям.

Что касается июня, мы исходим из объективной возможности и доступности потенциальных соперников. Всё‑таки есть большое количество официальных соревнований, есть небольшое количество ассоциаций, имеющих свободные окна [в календаре]. Есть задача проводить матчи сборной, но нет задачи играть только ради того, чтобы играть, когда это ставит под угрозу здоровье и функциональное состояние футболистов.

Приоритет для нас — домашние матчи. Но если будут игры с сильными соперниками на выезде или на нейтральных полях, такие варианты тоже рассматриваются.