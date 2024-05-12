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Тренер «Кристал Пэлас» отказался возглавить «Баварию»

сегодня, 00:39

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Глазнер мог возглавить «Баварию».

Мюнхенский клуб проявлял интерес к назначению австрийского специалиста, однако он принял решение продолжить работу в английской команде.

Глазнер тренирует «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года.

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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Umed Farhodzoda (раскрыть)
сегодня в 16:39
А что он тогда забыл в середняке Пэласе если выиграл ЛЕ? Он после Айнтрахта спокойно мог бы возглавить условнуй Дортмунд или Лейпциг, но пошел в этот Пэлас, а это решение о нем многое говорит, что Глазнер боится возглавлять топ-клуб. Ушел в клуб где нет давление, вот и всё.
Umed Farhodzoda
Umed Farhodzoda ответ BAYERN19000 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Гласнер сделал Айнтрахта чемпионом в ЛЕ
BAYERN19000
BAYERN19000
сегодня в 13:06, ред.
А кто этот вообще? Очередной подражатель Рангника и Клоппа чтоли, со своим гениальным гегенпрессингом?
galem72
galem72
сегодня в 10:08
Тяжело отказаться от того, чего тебе не предлагают. По такой схеме можно объявить, что Черчесов тоже отказался возглавить Баварию. ))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:38
Нет доверия к такой нвоости, как-то не очень верится просто)
не совсем
не совсем ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 07:07, ред.
что произойдет в будущем - не твоего ума дело, причины происходящего в прошлом, это десятки лет "доминирования" в самой нищей лиге из 4 европейских, где 1 клуб с составом на 1 млрд евро скупает всех талантов в других немецких клубах а руководство лиги следит чтобы ничего не изменилось и пoмoйкa рисовала себе дутые звездочки "победы над клубами в 100 млн евро" где суммарно все футболисты и персонал стоят 1 Гари Кейна
избиение детей и старичков с гарантированной "победой" - любимое занятие oтбpoсoв ММA c 6opoдaми кoнчит
Бавария и ее "ветераны" присохшие к Германии и ее футболу - это как тайная полиция, как мафия, как единая политическая партия, контролирующая всю футбольную жизнь в стране - в чьих интересах? в своих личных, чужие там не ходят, только "свои" как в религии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:54
Пока все печально у Баварии.... нужно работать руководству не покладая рук, ног и других частей тела...
salleeh
salleeh ответ не совсем (раскрыть)
сегодня в 06:52
Ничего про культуру футбола в твоей ссылке нет, есть просто проблемы Баварии, с которыми она очень скоро справится…
не совсем
не совсем ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 06:45
https://www.soccer.ru/blogs/record/1378532/tuhel-tomas-bavariya?ysclid=lw2zsce4w8802253587
salleeh
salleeh ответ не совсем (раскрыть)
сегодня в 06:43
Сам то понял что написал?
не совсем
не совсем
сегодня в 03:21, ред.
в Баварии нет культуры футбола
Бэккенбауер отказался даже сотрудничать со следствием по делу коррупции во время выбора страны принимающей ЧМ в 2022 году
вообще весь ЧМ имени Месси оказался коррупционным благодаря не только кайзеру и его друзьям в ФИФА, но и тотальной коррумпированности футбола
тренеры боятся Баварии и варварской ее дикости в управлении клубом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:12
до чего довели Баварию
Гость
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