Тренер «Кристал Пэлас» отказался возглавить «Баварию»

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сегодня, 00:39

Главный тренер «Кристал Пэлас» мог возглавить «Баварию».

Мюнхенский клуб проявлял интерес к назначению австрийского специалиста, однако он принял решение продолжить работу в английской команде.

Глазнер тренирует «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года.