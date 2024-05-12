Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Глазнер мог возглавить «Баварию».
Мюнхенский клуб проявлял интерес к назначению австрийского специалиста, однако он принял решение продолжить работу в английской команде.
Глазнер тренирует «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года.
избиение детей и старичков с гарантированной "победой" - любимое занятие oтбpoсoв ММA c 6opoдaми кoнчит
Бавария и ее "ветераны" присохшие к Германии и ее футболу - это как тайная полиция, как мафия, как единая политическая партия, контролирующая всю футбольную жизнь в стране - в чьих интересах? в своих личных, чужие там не ходят, только "свои" как в религии
избиение детей и старичков с гарантированной "победой" - любимое занятие oтбpoсoв ММA c 6opoдaми кoнчит
Бавария и ее "ветераны" присохшие к Германии и ее футболу - это как тайная полиция, как мафия, как единая политическая партия, контролирующая всю футбольную жизнь в стране - в чьих интересах? в своих личных, чужие там не ходят, только "свои" как в религии
Бэккенбауер отказался даже сотрудничать со следствием по делу коррупции во время выбора страны принимающей ЧМ в 2022 году
вообще весь ЧМ имени Месси оказался коррупционным благодаря не только кайзеру и его друзьям в ФИФА, но и тотальной коррумпированности футбола
тренеры боятся Баварии и варварской ее дикости в управлении клубом
Бэккенбауер отказался даже сотрудничать со следствием по делу коррупции во время выбора страны принимающей ЧМ в 2022 году
вообще весь ЧМ имени Месси оказался коррупционным благодаря не только кайзеру и его друзьям в ФИФА, но и тотальной коррумпированности футбола
тренеры боятся Баварии и варварской ее дикости в управлении клубом