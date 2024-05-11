Конте хочет вернуться к тренерской деятельности этим летом

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вчера, 23:14

хочет вернуться к тренерской работе этим летом.

По данным источника, Конте сообщил руководству «Наполи», что он готов возглавить неаполитанский клуб.

Теперь Конте ждёт решения президента неаполитанцев , который определится относительно работы Антонио в «Наполи» в ближайшие несколько дней.