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Конте хочет вернуться к тренерской деятельности этим летом

вчера, 23:14

Антонио Конте хочет вернуться к тренерской работе этим летом.

По данным источника, Конте сообщил руководству «Наполи», что он готов возглавить неаполитанский клуб.

Теперь Конте ждёт решения президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, который определится относительно работы Антонио в «Наполи» в ближайшие несколько дней.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:17
Антонио Конте и Аурелио Де Лаурентис?!
все еще удивляюсь, как кинопродюсер до сих пор выписывает контракты
более чем на год, или хотя бы не 1+1)
и наверное, скрепя сердцем и еле сдерживая слезы, с подергивающимся глазом))
хотя на 1+1 Конте не завлечь нереально, неужель все таки придется выписывать 3?
Конте без слов, отличный тренер.
один из лучших тренеров нашего времени, но конченный псих.
помню, когда он возглавил Челси, то перешел в 3 цз с активными флангами и
вся АПЛ из за него перестроилась.
и должна была подстроиться под его схему.
если так, Наполи следующий чемпион Италии.
или через полгода хорошую неустойку получит.
одно из двух.
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