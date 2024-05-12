Почеттино: «Я планирую остаться в „Челси“»

Главный тренер «Челси» высказался о своём будущем в лондонском клубе.

Если владелец доволен моей работой, мы можем продолжить сотрудничество. Я тренер, который всегда думает о долгосрочной перспективе. У меня есть еще один год по контракту с «Челси», и я думаю остаться здесь.