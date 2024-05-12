Почеттино: «Я планирую остаться в „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своём будущем в лондонском клубе.
Если владелец доволен моей работой, мы можем продолжить сотрудничество. Я тренер, который всегда думает о долгосрочной перспективе. У меня есть еще один год по контракту с «Челси», и я думаю остаться здесь.
В конце сезона наконец Челси начали что то показывать.
Если не ошибаюсь по набранным очкам 2024 году
Челси четвертые в Премьер-Лиге.
Прямо сейчас имеют шанс вместить Тоттенхэм с 5 места.
Или Боэли забыл про 12 места в прошлого сезона?
Почеттино сделает колоссальную работу по формирования костяка команды.
Не увольнения тренера, а другими делами заняться боссам Челс.
Есть абсурдно раздутый состав, который нужно сократить уже
в летнее трансферное окно.
Придется принимать сложные решения - кого продавать.
И при том сохранить тех игроков, чья качества и умения подошли под выбранную тренером структуру и модель игры.
в Тоттенхэме аргентинец поработал 5 лет.
как минимум 17 игроков из текущего состава Челси еще могут очень сильно прибавить именно при Почеттино.
Это почти готовая команда.
Усиления потребуют разве что вратарская позиция, опорная зона и нападение.
В конце сезона наконец Челси начали что то показывать.
Если не ошибаюсь по набранным очкам 2024 году
Челси четвертые в Премьер-Лиге.
Прямо сейчас имеют шанс вместить Тоттенхэм с 5 места.
Или Боэли забыл про 12 места в прошлого сезона?
Почеттино сделает колоссальную работу по формирования костяка команды.
Не увольнения тренера, а другими делами заняться боссам Челс.
Есть абсурдно раздутый состав, который нужно сократить уже
в летнее трансферное окно.
Придется принимать сложные решения - кого продавать.
И при том сохранить тех игроков, чья качества и умения подошли под выбранную тренером структуру и модель игры.
в Тоттенхэме аргентинец поработал 5 лет.
как минимум 17 игроков из текущего состава Челси еще могут очень сильно прибавить именно при Почеттино.
Это почти готовая команда.
Усиления потребуют разве что вратарская позиция, опорная зона и нападение.
Тухеля уволили после очень сильного сезона с победой в ЛЧ после первых 10 матчей нового сезона и поражения от Загребского Динамо в ЛЧ, хотя сезон не был "провальным" просто кому-то не понравилось что игроки плохо бегают в начале сезона под его управлением
с этого начался самый тяжелый кризис в истории этого клуба миллиардеров-кpeтинoв
Тухеля уволили после очень сильного сезона с победой в ЛЧ после первых 10 матчей нового сезона и поражения от Загребского Динамо в ЛЧ, хотя сезон не был "провальным" просто кому-то не понравилось что игроки плохо бегают в начале сезона под его управлением
с этого начался самый тяжелый кризис в истории этого клуба миллиардеров-кpeтинoв
Мне кажется, он потерял интерес управлять Челси. И вроде он отдал медобслуживание какой то компании, который вообще с футболистами не работал.
Вот и результаты и рекорды по травмам. Не играл центрнап Нкунку, нет двух флангов Джеймса и Чилвелла, не досчитались защитника Фофаны, купленного на замену Сильве. Плюс много много игроков. Почет работал с теми, кто есть.
Но все равно свою долю критики получил сполна. Посмотрим, что будет дальше. Тем более появился есть шанс попасть в еврокубки.
Мне кажется, он потерял интерес управлять Челси. И вроде он отдал медобслуживание какой то компании, который вообще с футболистами не работал.
Вот и результаты и рекорды по травмам. Не играл центрнап Нкунку, нет двух флангов Джеймса и Чилвелла, не досчитались защитника Фофаны, купленного на замену Сильве. Плюс много много игроков. Почет работал с теми, кто есть.
Но все равно свою долю критики получил сполна. Посмотрим, что будет дальше. Тем более появился есть шанс попасть в еврокубки.