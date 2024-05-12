Гол Суареса помог «Интер Майами» одержать волевую победу

В рамках регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на выезде переиграл «Монреаль». На 22-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Брайс Дьюк. На 32-й минуте нападающий Юлес-Антони Вилсайнт удвоил преимущество «Монреаля». На 44-й минуте полузащитник «Интер Майами» Матиас Рохас сократил отставание в счёте. На 45+3-й минуте нападающий гостей Луис Суарес восстановил равновесие в матче. На 59-й минуте полузащитник Бенжамин Кремаши принёс победу «Интер Майами».
Капитан гостей Лионель Месси отыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.
После тринадцати туров «Интер Майами» возглавляет таблицу Западной конференции МЛС.