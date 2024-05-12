Гол Суареса помог «Интер Майами» одержать волевую победу

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вчера, 09:25

В рамках регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на выезде переиграл «Монреаль». На 22-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Брайс Дьюк. На 32-й минуте нападающий удвоил преимущество «Монреаля». На 44-й минуте полузащитник «Интер Майами» сократил отставание в счёте. На 45+3-й минуте нападающий гостей восстановил равновесие в матче. На 59-й минуте полузащитник принёс победу «Интер Майами».

Капитан гостей Лионель Месси отыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.