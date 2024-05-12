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Гол Суареса помог «Интер Майами» одержать волевую победу

вчера, 09:25
Клуб де Фут МонреальЛоготип футбольный клуб Клуб де Фут Монреаль2 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

В рамках регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на выезде переиграл «Монреаль». На 22-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Брайс Дьюк. На 32-й минуте нападающий Юлес-Антони Вилсайнт удвоил преимущество «Монреаля». На 44-й минуте полузащитник «Интер Майами» Матиас Рохас сократил отставание в счёте. На 45+3-й минуте нападающий гостей Луис Суарес восстановил равновесие в матче. На 59-й минуте полузащитник Бенжамин Кремаши принёс победу «Интер Майами».

Капитан гостей Лионель Месси отыграл полный матч, но результативными действиями не отметился.

После тринадцати туров «Интер Майами» возглавляет таблицу Западной конференции МЛС.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:39
Месси уже Млс не тянет
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:07
Месси в составе команды - залог победы!.. Ещё недавно слили Монреалю без Месси.. 👍
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:59
Что за зверь этот Рохас. Во втором матче подряд выдает шикарную игру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:54
Легенда
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:52
Мессеныш в следующем матче забьет
6ug6y848vkns
6ug6y848vkns
вчера в 09:42
В этот раз Месси подкачал.
6684ywyb4jsj
6684ywyb4jsj
вчера в 09:41
Суарес всегда играл полезно
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:35
Старички играют в сво́е удовольствие...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:32
«Интер Майами» "прёт" к победе в конференции на полном ходу...)
shur
shur
вчера в 09:28
...собака бывает кусачей, только от жизни собачей...!!!
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