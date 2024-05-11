Дубль Браима Диаса помог «Реалу» разгромить «Гранаду»

«Гранада» проиграла «Реалу» (0:4) в матче 35-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 38-й минуте забил защитник «Реала» Франсиско Гарсия. В дополнительное к первому тайму время Арда Гюлер удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Браим Диас довёл счёт до разгромного, а на 59-й минуте Диас оформил дубль.
«Гранада» идёт на 19-м месте (21 очко), «Реал» занимает 1-е место (90 очков).
Хвалить игроков "Реала" за это избиение младенцев даже нет толку, единственный вопрос с 60й минуты был - забьёт ли Хоселу, он так и не забил, и, боюсь, потерял уверенность в себе снова) В отсутствие Джуда, бразильцев и Феде Диас и Гюлер, конечно, вволю поиздевались над беднягами, 4-0 точно не отражает игру, тут 10-0 примерно был бы адекватный счёт, просто РМ не склонен добивать команды никогда, а Хоселу был не склонен попадать в ворота)).
Поздравим Франа Гарсию с первым голом за РМ и даже с гол + пас.
Хвалить игроков "Реала" за это избиение младенцев даже нет толку, единственный вопрос с 60й минуты был - забьёт ли Хоселу, он так и не забил, и, боюсь, потерял уверенность в себе снова) В отсутствие Джуда, бразильцев и Феде Диас и Гюлер, конечно, вволю поиздевались над беднягами, 4-0 точно не отражает игру, тут 10-0 примерно был бы адекватный счёт, просто РМ не склонен добивать команды никогда, а Хоселу был не склонен попадать в ворота)).
Поздравим Франа Гарсию с первым голом за РМ и даже с гол + пас.