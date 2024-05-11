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Дубль Браима Диаса помог «Реалу» разгромить «Гранаду»

вчера, 21:26
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада0 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Гранада» проиграла «Реалу» (0:4) в матче 35-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 38-й минуте забил защитник «Реала» Франсиско Гарсия. В дополнительное к первому тайму время Арда Гюлер удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Браим Диас довёл счёт до разгромного, а на 59-й минуте Диас оформил дубль.

«Гранада» идёт на 19-м месте (21 очко), «Реал» занимает 1-е место (90 очков).

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Стадион «Лос Карменес»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Реал с победой
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:40
Гарсия быстрый, работоспособный защитник, нравится как он на всех парах бежит в атаку, и также возвращается. но пока очень сыроват для такого большого клуба как Реал. Часто обрезается, и что самое главное, очень плохо играет на подыгрыше. Когда они вместе с Вини играют, он вообще не понимает, куда ему открыться, куда пас дать. Вообще игрок для сугубо контратакующего клуба, типа Атлетико Мадрид.
Incredulous
Incredulous ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:29
Фран Гарсия конечно молодец, что забил гол и отдал голевую, но даже с мёртвой Гранадой умудрялся регулярно обрезаться и терять мяч. Как по мне позицию левого крайнего защитника не мешало бы укрепить более надёжным резервистом. Тем более мы знаем склонность Менди к травмам.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 21:56
Согласен. Я тоже вижу его джокером. Он очень хорош с замены. Для основы пока не то.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:50
Тренировка прошла удачно.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:47
Браим Диас получил заслуженную награду, как лучший игрок матча. Конечно, можно было бы и Франу Гарсии отдать. Но Браим Диас был слишком хорош. Лидерам дали отдохнуть. До финала осталось 20-21 день. Поэтому, надо будет ещё и поддерживать тонус мышц. Так что, ждём их с замены в следующем матче. Главное, чтоб травму не получил никто. Успехов и победы мадридскому Реалу в финале Лиги Чемпионов УЕФА!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:45
Реал по ходу на кураже
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:45
Диас только не жадничал бы, а то по этой игре видно и почему он отличный джокер, и почему не игрок основы. Потому что куча потерь, пока он смотря себе под ноги лезет.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:44
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков (победа есть победа, даже если играли против такого слабого соперника)!!! Второй состав Реала на отлично выполнил задачу. рана Гарсию с гол+пас, с первым голом за Реал Мадрид! Арда Гюлера тоже с почином! Браим Диас как и всегда (почти всегда) хорош. Сегодня выполнил 2+1. Хоселу сегодня не забил. В матче против Баварии лимит исчерпан что ли? 90 очков это очень круто! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
shur
shur
вчера в 21:37
...с победой,сливочные! До Финала осталось 20-цать дней!
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 21:27, ред.
"Гранада" первые 20 минут пыталась хлопнуть дверью, до 60й минуты пыталась доползти до двери, а с 60й уже не понимала, где дверь) Добрый судья даже свистнул концовку матча на 90-й минуте, т.е. за пять секунд до конца основного времени.

Хвалить игроков "Реала" за это избиение младенцев даже нет толку, единственный вопрос с 60й минуты был - забьёт ли Хоселу, он так и не забил, и, боюсь, потерял уверенность в себе снова) В отсутствие Джуда, бразильцев и Феде Диас и Гюлер, конечно, вволю поиздевались над беднягами, 4-0 точно не отражает игру, тут 10-0 примерно был бы адекватный счёт, просто РМ не склонен добивать команды никогда, а Хоселу был не склонен попадать в ворота)).

Поздравим Франа Гарсию с первым голом за РМ и даже с гол + пас.
Гость
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