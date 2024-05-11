Дубль Браима Диаса помог «Реалу» разгромить «Гранаду»

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вчера, 21:26

«Гранада» проиграла «Реалу» (0:4) в матче 35-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 38-й минуте забил защитник «Реала» Франсиско Гарсия. В дополнительное к первому тайму время Арда Гюлер удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Браим Диас довёл счёт до разгромного, а на 59-й минуте Диас оформил дубль.

«Гранада» идёт на 19-м месте (21 очко), «Реал» занимает 1-е место (90 очков).