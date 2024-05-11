Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Кальяри»

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вчера, 23:39

«Милан» обыграл «Кальяри» (5:1) в матче 36-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер. На 59-й минуте Кристиан Пулишич удвоил преимущество хозяев поля. На 63-й минуте полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес отыграл один гол. На 74-й минуте забитым мячом отметился хавбек «Милана» Тиджани Рейндерс. На 83-й минуте Рафаэл Леау довёл счёт до разгромного, а на 87-й минуте Пулишич оформил дубль.

«Милан» идёт на 2-м месте (74 очка), «Кальяри» занимает 15-е место (33 очка).