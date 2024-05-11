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Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Кальяри»

вчера, 23:39
МиланЛоготип футбольный клуб Милан5 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Милан» обыграл «Кальяри» (5:1) в матче 36-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 36-й минуте забил полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер. На 59-й минуте Кристиан Пулишич удвоил преимущество хозяев поля. На 63-й минуте полузащитник «Кальяри» Наитан Нандес отыграл один гол. На 74-й минуте забитым мячом отметился хавбек «Милана» Тиджани Рейндерс. На 83-й минуте Рафаэл Леау довёл счёт до разгромного, а на 87-й минуте Пулишич оформил дубль.

«Милан» идёт на 2-м месте (74 очка), «Кальяри» занимает 15-е место (33 очка).

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Стадион «Джузеппе Меацца»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Милан»
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Все комментарии
uk272qc8bfhd
uk272qc8bfhd
сегодня в 06:40
Тут вынесли без вариантов.
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 05:49
Таким разгромным счетом игроки Милана как бы говорят ,, нам нужен Пиоли на след. сезон ".
не совсем
не совсем
сегодня в 05:28, ред.
Милан победит всех, но потом
не совсем
не совсем
сегодня в 03:16
Пиоли настраивается на продолжение своей карьеры в Милане
ABir
ABir
сегодня в 03:01
Солидно на классе переиграли более слабую команду
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:40
Победа на классе, матч смотрелся. С победой россонери.
Гость
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