«Динамо» в концовке обыграло «Балтику» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

«Балтика» проиграла «Динамо» (2:3) в матче 28-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 3-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 32-й минуте нападающий «Балтики» Анджело Энрикес сравнял счёт. На 68-й минуте полузащитник Кирилл Капленко вывел «Балтику» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Динамо» Роберто Фернандес сравнял счёт, а спустя 6 минут полузащитник Муми Нгамалё вывел «Динамо» вперёд.
«Балтика» идёт на 15-м месте (26 очков), «Динамо» занимает 1-е место (53 очка).
Прикольнее Динамо сейчас в РПЛ никого, наверное, не найти..)))
Ну, хоть земляков своих, спартаковцев и армейцев, в итоге не посрамили.
Они оба сделали всё для Динамо в этом туре, поклонище им обоим в пол.
Но если бы нам не удалось сегодня победить, мы сильно рисковали стать объектом насмешек..
Почти весь матч игра Динамо выглядело довольно слабенько.
Быстрый забитый мяч обычно не идёт команде впрок, она никак не научится развивать успех и дожимать соперника спокойно и методично.
Вот и сегодня картина получилась сходной.
Вялые перекатывания мяча в попытках организовать нечто позиционное
к обострениям не приводили, бесхитростные забросы на Костика из глубины поля- тоже.
Аргументы от Динамо возникли только под самый занавес, и матч стал чуть ли
не копией встречи с Сочи.
БОльшую часть матча хозяева выглядели поинтереснее, были организованы и довольно осмысленны, хотя играть им пришлось без Козлова.
Они не заслуживали поражения, однако проиграли нам по той же причине, что и сочинские- не выдержав динамовского отчаянного атакующего вихря последних минут, который для них обоих оказывался слишком неожиданным.
Ну что же, сораДников- с ещё одной бешеной победой.
Теперь отдыхаем и играем дальше..))
Прикольнее Динамо сейчас в РПЛ никого, наверное, не найти..)))
Ну, хоть земляков своих, спартаковцев и армейцев, в итоге не посрамили.
Они оба сделали всё для Динамо в этом туре, поклонище им обоим в пол.
Но если бы нам не удалось сегодня победить, мы сильно рисковали стать объектом насмешек..
Почти весь матч игра Динамо выглядело довольно слабенько.
Быстрый забитый мяч обычно не идёт команде впрок, она никак не научится развивать успех и дожимать соперника спокойно и методично.
Вот и сегодня картина получилась сходной.
Вялые перекатывания мяча в попытках организовать нечто позиционное
к обострениям не приводили, бесхитростные забросы на Костика из глубины поля- тоже.
Аргументы от Динамо возникли только под самый занавес, и матч стал чуть ли
не копией встречи с Сочи.
БОльшую часть матча хозяева выглядели поинтереснее, были организованы и довольно осмысленны, хотя играть им пришлось без Козлова.
Они не заслуживали поражения, однако проиграли нам по той же причине, что и сочинские- не выдержав динамовского отчаянного атакующего вихря последних минут, который для них обоих оказывался слишком неожиданным.
Ну что же, сораДников- с ещё одной бешеной победой.
Теперь отдыхаем и играем дальше..))
по моему, это как раз хорошо, эти несколько побед и рывок на первое место.
сезон по ряду причин получился максимально изматывающим
и для некоторых в какой то степени, конечно, грустным.
Балтика, примеру, мне симпатична.
здорово, как на финише Зенит, Краснодар и ДМ устроили триллер)) таком запредельно идиотском графике. Да, есть некачественного футбола, и все таки этот сезон особенный. даже в неуклюжести есть своя красота.
сочувствую всем, кто любит результаты больше самой игры.
самый большая глупость, который я слышал об этой игре футбол,
это то, что самое красивое в футболе - это счет на табло.
мне реально жаль тех, кто так относится к игре и жизни.
эта игра и эта жизнь не чек-лист, где напротив целей нужно поставить галочки. получать удовольствие от футбола ни чуть не менее важно, чем достигать результатов. Динамо показывало красоту на поле, которую до этого мне видеть в исполнеии Байера вот так вырвать победу в последних минутах, как было матчах с Сочи и Балтикой! браво!!!
верю Ахмат, пора приземлить Зенит в Грозном.
и кто знает, Динамо досрочно станет чемпионом!!!
по моему, это как раз хорошо, эти несколько побед и рывок на первое место.
сезон по ряду причин получился максимально изматывающим
и для некоторых в какой то степени, конечно, грустным.
Балтика, примеру, мне симпатична.
здорово, как на финише Зенит, Краснодар и ДМ устроили триллер)) таком запредельно идиотском графике. Да, есть некачественного футбола, и все таки этот сезон особенный. даже в неуклюжести есть своя красота.
сочувствую всем, кто любит результаты больше самой игры.
самый большая глупость, который я слышал об этой игре футбол,
это то, что самое красивое в футболе - это счет на табло.
мне реально жаль тех, кто так относится к игре и жизни.
эта игра и эта жизнь не чек-лист, где напротив целей нужно поставить галочки. получать удовольствие от футбола ни чуть не менее важно, чем достигать результатов. Динамо показывало красоту на поле, которую до этого мне видеть в исполнеии Байера вот так вырвать победу в последних минутах, как было матчах с Сочи и Балтикой! браво!!!
верю Ахмат, пора приземлить Зенит в Грозном.
и кто знает, Динамо досрочно станет чемпионом!!!