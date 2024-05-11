«Динамо» в концовке обыграло «Балтику» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

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вчера, 23:31

«Балтика» проиграла «Динамо» (2:3) в матче 28-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 3-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 32-й минуте нападающий «Балтики» Анджело Энрикес сравнял счёт. На 68-й минуте полузащитник Кирилл Капленко вывел «Балтику» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Динамо» Роберто Фернандес сравнял счёт, а спустя 6 минут полузащитник Муми Нгамалё вывел «Динамо» вперёд.

«Балтика» идёт на 15-м месте (26 очков), «Динамо» занимает 1-е место (53 очка).