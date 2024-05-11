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«Динамо» в концовке обыграло «Балтику» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

вчера, 23:31
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Балтика» проиграла «Динамо» (2:3) в матче 28-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 3-й минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. На 32-й минуте нападающий «Балтики» Анджело Энрикес сравнял счёт. На 68-й минуте полузащитник Кирилл Капленко вывел «Балтику» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Динамо» Роберто Фернандес сравнял счёт, а спустя 6 минут полузащитник Муми Нгамалё вывел «Динамо» вперёд.

«Балтика» идёт на 15-м месте (26 очков), «Динамо» занимает 1-е место (53 очка).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 12:58, ред.
После весеннего чемпионства были такие недруги, которые уверяли, что Динамо способно было выиграть только один круг. Но если посмотреть на таблицу осеннего первенства, то видно, что сложив оба круга, по набранным очкам- всеравно Динамо было бы первым.
Храневец
Храневец ответ ТерSpark (раскрыть)
сегодня в 12:53
1976 г весна , осенью Торпедо -такая была формула чемпионата
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ТерSpark (раскрыть)
сегодня в 12:02
Динамо последник раз была чемпионом в 1976 году
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:59
Матч понравился , а концовка вообще огонь. Игроков Балтики жалко , играли от души но бывает такое в жизни не повезло , не подфартило.
По динамо скажу , что играть надо и с таким желанием играть за чемпионство , как это показала Балтика вчера играя против вас. А так булки мять весь матч...фартануло опять , но не всегда же так будет. Собраться надо на два последних матча и играть через не могу...
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 11:48
Подскажите пожалуйста когда Динамо последний раз чемпионом был? Это не сарказм,а просто не помню уже,давно это было.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:09
Уже можно смело поздравлять Динамо с золотыми медалями...!
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 11:01
Привет Дружище!!!
Откровенно говоря, тоже не ожидал. Как в 1986г., точно не сложится, потому что Краснодар, ещё далеко не киевское Динамо, а Мусаев- точно не Лобановский!!!
1963 и 1976гг. Возможно и не понадобятся, поскольку, могут соперники очки потерять. В 1976, помогли киевляне, в Ереване, но и без них, мы выиграли в Ленинграде.

Прогнозировать, ничего не буду, но, как мне кажется, Зенит уже выбросил белый флаг, Краснодар, вероятно ещё поборется...)))
Но, ты знаешь- я наблюдаю за чемпионатом, исключительно как сторонний наблюдатель, лицо -беспристрастное.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Zak11
Zak11
сегодня в 10:15
Теперь всё зависит только от Динамо, ребята! Надо забирать оставшиеся два матча кровь из носу. Надеяться уже не на кого. Удача тоже не помешает, как например сегодня.
Attacante_88
Attacante_88
сегодня в 09:40
Если Динамо выиграет чемпионат, Тюкавина надо признавать лучшим игроком и неважно, что об этом думают всякие эксперты из Германии.
alexamit
alexamit
сегодня в 09:31
Здорово!!!
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 08:39, ред.
1-ый СТОЛИЧНЫЙ ФРОНТ взялся за дело, Товраищи - На Передовой - ЦСКА уничтожает ЗЕНИТКИ, на южном направлении ротой СПАРТАНЦЕВ взят в плен генерал ГАЛИЦКИЙ из Краснодара, на западном фронте ОТРЯДЫ МИЛИЦИИ прорываются к янтарной комнате и расчищают себе путь к взятию КОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:22
Привет Виктор Не ожидал таких результатов в этом туре,не ожидал .Теперь надо надеяться ,чтобы сложилось как в 1963 или 1976 ,а не как 1986 !!!!
Храневец
Храневец
сегодня в 08:05, ред.
Как я писал ранее надо выигрывать все матчи и надеяться на неудачи претендентов Спасибо Спартаку и ЦДСА . Пазлы сошлись . МЫ близки к чемпионству как никогда .Если не брать в этом году ,то можно ждать еще полвека !!!!! НАДЕЕМСЯ И ВЕРИМ В ВАС РЕБЯТА !!!!!!
альсато
альсато
сегодня в 06:56
Везучие черти!)))))...я о ФК ДИНАМО!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:55
Боевой матч получился. С победой динамовцы!
Теперь всё в ваших руках.
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 06:09
Овертайм до победы, судья фанат НХЛ.
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 03:56
Давным-давно я не видел такой красивой таблицы! Ну,пусть даже ненадолго,а всё-таки!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:53
Игру не смотрел. Но рад, что Зенит спустился на второе место.
3ton
3ton
сегодня в 01:46
Если я бы не смотрел футбол , я бы сказал , что играют команды ФНЛ
Это не РПЛ , а первенство инвалидов.
С такой игрой никто не заслужил чемпионства 🙂
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:41
Доп время вышло при счете 2:2...
А потом играли до победного?))
Как то непонятно...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Алексей Бобров (раскрыть)
сегодня в 01:32
А сколько добавили в Калининграде и на какой зибили третий мяч?
Russian_spb
Russian_spb ответ Akira86 (раскрыть)
сегодня в 00:56
Им хватит 4 очка
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 00:55
Если кто и заслужил в этом странном сезоне чемпионство, то это Динамо. Просто за волю к победе.
Akira86
Akira86
сегодня в 00:39
Теперь все в руках Динамо. Выиграют оставшиеся две игры- и у нас новый чемпион
nik9373
nik9373 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:27
С 1976 года, более чем неожиданно. Если будет...
Землянин
Землянин
сегодня в 00:22, ред.
Магия: одним не везёт, другим наоборот 🤗
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:22
Я думаю, он может стать неплохим тренером. Задатки есть, нет необходимого опыта. Но это придет. Главное- постоянно совершенствоваться, в противном случае- судьба Семака неизбежна...)))
ABir
ABir
сегодня в 00:19
Ну Балтика - понятно на вылет, а вот Динамо - чемпион, будет весьма неожиданно.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:19
Несомненно...опыт у него в футболе огромный...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:18
Я думаю, со временем научится.)))
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