Помощник Клоппа может возглавить «РБ Зальцбург»

«РБ Зальцбург» представил проект Пепайну Лайндерсу. Специалист работает помощником главного тренера Юргена Клоппа в «Ливерпуле», но покинет клуб летом вместе с ним.
Нидерландец хочет попробовать возглавить команду.
«РБ Зальцбург» представил проект Пепайну Лайндерсу. Специалист работает помощником главного тренера Юргена Клоппа в «Ливерпуле», но покинет клуб летом вместе с ним.
Нидерландец хочет попробовать возглавить команду.
Если возглавит клуб успехов и удачи Пепу!
Если возглавит клуб успехов и удачи Пепу!