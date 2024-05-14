Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Помощник Клоппа может возглавить «РБ Зальцбург»

вчера, 12:22

«РБ Зальцбург» представил проект Пепайну Лайндерсу. Специалист работает помощником главного тренера Юргена Клоппа в «Ливерпуле», но покинет клуб летом вместе с ним.

Нидерландец хочет попробовать возглавить команду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГлавный тренер «Ипсвича» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 00:47
Слухи80% игроков «Баварии» хотят, чтобы Тухель продолжил тренировать клуб
Вчера, 22:15
СлухиНазван европейский клуб, который согласился возглавить Моуриньо
Вчера, 21:28
Фариоли возглавит «Аякс»
Вчера, 14:22
СлухиФранк может заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 12:32
Слухи«Бавария» может оставить Тухеля ещё на сезон
Вчера, 11:55
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:36
интересно будет посмотреть как у него получится в "самостоятельном плавании" будучи главным тренером
Если возглавит клуб успехов и удачи Пепу!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:26
Можно и попробовать самостоятельно чтото выиграть!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 