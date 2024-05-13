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«Кристал Пэлас» готов отпустить Глазнера в «Баварию» за 100 миллионов

вчера, 14:45

«Кристал Пэлас» готов отпустить главного тренера Оливера Глазнера в «Баварию» за 100 миллионов евро. Мюнхенский клуб видит в австрийце замену Томасу Тухелю.

«Бавария» готова заплатить за специалиста 18 миллионов евро.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:47
Оригинальное чуство юмора у англичан . Ппосто хотелось бы знать , что они курили перед ответом .
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:07
Да Клоппу предложи сейчас 50 млн он не отдыхая побежит Баварию тренировать. Так что какой еще Глазнер за сотку.
nvujh8kge44a
nvujh8kge44a
вчера в 16:19
Чего то мало попросили, надо было еще цену загнуть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:03
Что то они загнули цену ,чтобы никто не уговорил его пойти в Баварию.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:54
Чёт както не сходится,одни хотят 100, другие дают 18 !
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:15
Они там все перекусали друг друга
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:13
Сто миллионов за тренера просто глупость
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:12
А что такого? Публий Сир сказал «Вещь стоит ровно столько, сколько готов заплатить за нее покупатель». Короче получается не хочешь не бери!!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:09
Ахаха, неожиданно! Сначала думал, неужели там еще покруче игроки были чем Олисе и Эзе. Оказывается это тренер)
t664pbh43y98
t664pbh43y98
вчера в 15:09, ред.
Пока в Баварии бестрофейник Харрик, от его проклятья не поможет ни Глазнер, ни Антисглазнер, ни даже самый крутой Шаманер
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:47
они все с катушек съехались.
или издеваются над баварским клубом?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:46, ред.
ничегт тебе...
тренер конечно толковый.
но чтоб 100 млн????
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