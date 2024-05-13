«Кристал Пэлас» готов отпустить Глазнера в «Баварию» за 100 миллионов

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вчера, 14:45

«Кристал Пэлас» готов отпустить главного тренера в «Баварию» за 100 миллионов евро. Мюнхенский клуб видит в австрийце замену .

«Бавария» готова заплатить за специалиста 18 миллионов евро.