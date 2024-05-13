«Кристал Пэлас» готов отпустить Глазнера в «Баварию» за 100 миллионов

«Кристал Пэлас» готов отпустить главного тренера Оливера Глазнера в «Баварию» за 100 миллионов евро. Мюнхенский клуб видит в австрийце замену Томасу Тухелю.
«Бавария» готова заплатить за специалиста 18 миллионов евро.
«Кристал Пэлас» готов отпустить главного тренера Оливера Глазнера в «Баварию» за 100 миллионов евро. Мюнхенский клуб видит в австрийце замену Томасу Тухелю.
«Бавария» готова заплатить за специалиста 18 миллионов евро.
или издеваются над баварским клубом?
или издеваются над баварским клубом?
тренер конечно толковый.
но чтоб 100 млн????
тренер конечно толковый.
но чтоб 100 млн????