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Бывший тренер «Краснодара» Ивич может возглавить турецкий топ-клуб

вчера, 22:14

По информации источника, бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может продолжить карьеру в Турции.

К сербскому специалисту проявляет интерес «Фенербахче». Отмечается, что Ивич встречался со спортивным директором стамбульского клуба Марио Бранко, обсудив возможность назначения. Решение будет принято ближе к июню.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
В Турции любому специалисту тяжело работать. Так,что стоит пожелать удачи хорошему тренеру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 03:18
отличный современный тренер.
брал трофеи в Греции и Израиле.
первые его два сезона в Маккаби Тель-Авив и два чемпионства.
при том в первом чемпионском сезоне с рекордным отрывом в 31 очко.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 02:14
Ивич без работы не останется.
cekjehjsa5r2
cekjehjsa5r2
вчера в 23:42
Ивич хороший тренер,не дали ему сезон доиграть в Краснодаре, глядишь расклад в верху таблице был бы другой
Интерес
Интерес
вчера в 23:00
Бывшая могучая империя собирает своих данников.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:56
Что-то мне совершенно не верится в это.
Гость
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