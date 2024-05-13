Бывший тренер «Краснодара» Ивич может возглавить турецкий топ-клуб

По информации источника, бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может продолжить карьеру в Турции.
К сербскому специалисту проявляет интерес «Фенербахче». Отмечается, что Ивич встречался со спортивным директором стамбульского клуба Марио Бранко, обсудив возможность назначения. Решение будет принято ближе к июню.
брал трофеи в Греции и Израиле.
первые его два сезона в Маккаби Тель-Авив и два чемпионства.
при том в первом чемпионском сезоне с рекордным отрывом в 31 очко.
брал трофеи в Греции и Израиле.
первые его два сезона в Маккаби Тель-Авив и два чемпионства.
при том в первом чемпионском сезоне с рекордным отрывом в 31 очко.