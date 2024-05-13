Бывший тренер «Краснодара» Ивич может возглавить турецкий топ-клуб

1715627699

вчера, 22:14

По информации источника, бывший главный тренер «Краснодара» может продолжить карьеру в Турции.

К сербскому специалисту проявляет интерес «Фенербахче». Отмечается, что Ивич встречался со спортивным директором стамбульского клуба Марио Бранко, обсудив возможность назначения. Решение будет принято ближе к июню.