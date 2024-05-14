«Бавария» может оставить Тухеля ещё на сезон

«Бавария» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером Томасом Тухелем ещё на сезон.
На следующей неделе состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение.
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби — ещё один претендент на должность. Вариант с Ханс-Дитер Фликом исключён.
В Баварии тренер неглавная фигура, ведь когда уходил Флик поддерживали Салихамиджича и Кана.
Им нужен гладкотелый и одновременно тренер который может выиграть трофеи, а таких не бывает.
В Баварии тренер неглавная фигура, ведь когда уходил Флик поддерживали Салихамиджича и Кана.
Им нужен гладкотелый и одновременно тренер который может выиграть трофеи, а таких не бывает.