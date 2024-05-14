«Бавария» может оставить Тухеля ещё на сезон

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вчера, 11:55

«Бавария» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером Томасом Тухелем ещё на сезон.

На следующей неделе состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение.

Главный тренер «Брайтона» — ещё один претендент на должность. Вариант с исключён.