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«Бавария» может оставить Тухеля ещё на сезон

вчера, 11:55

«Бавария» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером Томасом Тухелем ещё на сезон.

На следующей неделе состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение.

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби — ещё один претендент на должность. Вариант с Ханс-Дитер Фликом исключён.

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Все комментарии
chqkv68gj2ed
chqkv68gj2ed
вчера в 15:36
А какие варианты то есть?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:49
Видимо условия Флика не смогла Бавария удовлетворить.
В Баварии тренер неглавная фигура, ведь когда уходил Флик поддерживали Салихамиджича и Кана.
Им нужен гладкотелый и одновременно тренер который может выиграть трофеи, а таких не бывает.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:23
Получше не смогли найти тренера? С Тухелем они снова останутся без трофеев.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:01, ред.
Тухель не останется, если хоть немного уважает себя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:59
Лишь бы тренера устроило это предложение...
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