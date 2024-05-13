«Бавария» ведёт переговоры с ещё одним кандидатом на роль тренера

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вчера, 10:12

На данный момент круг кандидатов на должность главного тренера «Баварии» в новом сезоне сузился до двух человек. Это — Ханс-Дитер Флик, с которым уже провели конкретные переговоры, и наставник «Брайтон энд Хоув Альбион» . Глава спортивного отдела мюнхенцев до последнего надеется переманить итальянца в клуб.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби хочет остаться в Англии.