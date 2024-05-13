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«Бавария» ведёт переговоры с ещё одним кандидатом на роль тренера

вчера, 10:12

На данный момент круг кандидатов на должность главного тренера «Баварии» в новом сезоне сузился до двух человек. Это — Ханс-Дитер Флик, с которым уже провели конкретные переговоры, и наставник «Брайтон энд Хоув Альбион» Роберто Де Дзерби. Глава спортивного отдела мюнхенцев Макс Эберль до последнего надеется переманить итальянца в клуб.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби хочет остаться в Англии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:06
Во всех странах Европы, где я был, только- в Испании, Италии и во Франции меня обсчитали... А самый честный народ- оказался в Греции.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:40
Привет Витя!

Да блин, с ума можно сойти при их выборе товара - они просто помешаны на этом вопросе, по пол часа мусолят о том, что и выеденного яйца не стоит, особенно в отношении покупок для родителей, это святое.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:01
Привет, Олег!!!
Я был в Италии, неделю, но колбасу не покупал, ел- пицу, фрукты овощи. А покупал- только сувениры и карнавальные маски в Венеции...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:52
Кто был в Италии и покупал что то в магазине, в нашем случае колбасу, подтвердит....
Очередь, первый у кассы итальянец решил последний раз убедиться, что он сделал правильный выбор воскресного подарка маме, к чаю...,, и с соседом стал советоваться по поводу презента маме - 400 грамм колбасы (маленькая палочка) и пиццы... К абсолютно незнакомому консультанту сразу прилетело несколько вопросов:
1. Ваша мама кушала эту колбаску?
2. Ей понравилась? Чем?
3. Она не острая?
5. Не солёная?
6. Мне показалось она немножко жирная!?
7. И не слишком твёрдая, моя мама любит мягкую, но копчёную....?
Работник магазина, как и вся очередь, с невозмутимым видом ожидают окончание "консультации" (17 минут!!!) и сами оживлённо беседуют друг с другом примерно по этой тематике....
К чему это мну?
Немцы говорят любят порядок, если Роберто итальянец, а он итальянец, то есть опасность, что у него на новом месте не будет "совмещения" с местной публикой...))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:31
Теперь вопрос на засыпку - кого выберете, если выбор будет между Гвардиолой и Де Дзерби? - Конечно Де Дзерби. А между Зиданом и Де Дзерби? - Конечно Де Дзерби. А между Анчелотти и Де Дзерби? - Конечно Де Дзерби! А между Де Дзерби и Тен Хагом? - Не ну тут нельзя устоять, конечно Тен Хаг )
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:16
Он не имеет плана Б, играет с любой командой в атаку - эти качества особенно ценятся в Англии.

Если ты можешь, как "Лутон", забить в первом тайме три гола, а во втором не засушить игру и сохранить результат, а тупо уже усталыми игроками против топа только переть на ворота соперника и пропустить пять, и в итоге вылетаешь в Шип, то ты точно топ-тренер.

Поэтому "Лутон" и Де Дзерби так и хвалят))
Capral
Capral
вчера в 10:53
Сегодня в немецкой печати появилось прощальное видео Тухеля, с его прощальным воздушным поцелуем. Блин, в натуре- я заплакал, просто нет слов............................................ Томас не желает официального прощания с клубом.

Где бы он не работал- всегда буду за него!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:29
Я думаю, что это просто брехня
galem72
galem72
вчера в 10:20
Какую только х не придумают эти журналисты. Ну какой Де Дзерби, когда есть Флик, который уже работал в Мюнхене? Что такого гениального сделал итальянец с Чайками, что на него эти писаки сразу кинули свой взор?
Гость
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