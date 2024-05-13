«Бавария» ведёт переговоры с ещё одним кандидатом на роль тренера

На данный момент круг кандидатов на должность главного тренера «Баварии» в новом сезоне сузился до двух человек. Это — Ханс-Дитер Флик, с которым уже провели конкретные переговоры, и наставник «Брайтон энд Хоув Альбион» Роберто Де Дзерби. Глава спортивного отдела мюнхенцев Макс Эберль до последнего надеется переманить итальянца в клуб.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби хочет остаться в Англии.
Если ты можешь, как "Лутон", забить в первом тайме три гола, а во втором не засушить игру и сохранить результат, а тупо уже усталыми игроками против топа только переть на ворота соперника и пропустить пять, и в итоге вылетаешь в Шип, то ты точно топ-тренер.
Поэтому "Лутон" и Де Дзерби так и хвалят))
Если ты можешь, как "Лутон", забить в первом тайме три гола, а во втором не засушить игру и сохранить результат, а тупо уже усталыми игроками против топа только переть на ворота соперника и пропустить пять, и в итоге вылетаешь в Шип, то ты точно топ-тренер.
Поэтому "Лутон" и Де Дзерби так и хвалят))
Очередь, первый у кассы итальянец решил последний раз убедиться, что он сделал правильный выбор воскресного подарка маме, к чаю...,, и с соседом стал советоваться по поводу презента маме - 400 грамм колбасы (маленькая палочка) и пиццы... К абсолютно незнакомому консультанту сразу прилетело несколько вопросов:
1. Ваша мама кушала эту колбаску?
2. Ей понравилась? Чем?
3. Она не острая?
5. Не солёная?
6. Мне показалось она немножко жирная!?
7. И не слишком твёрдая, моя мама любит мягкую, но копчёную....?
Работник магазина, как и вся очередь, с невозмутимым видом ожидают окончание "консультации" (17 минут!!!) и сами оживлённо беседуют друг с другом примерно по этой тематике....
К чему это мну?
Немцы говорят любят порядок, если Роберто итальянец, а он итальянец, то есть опасность, что у него на новом месте не будет "совмещения" с местной публикой...))
Очередь, первый у кассы итальянец решил последний раз убедиться, что он сделал правильный выбор воскресного подарка маме, к чаю...,, и с соседом стал советоваться по поводу презента маме - 400 грамм колбасы (маленькая палочка) и пиццы... К абсолютно незнакомому консультанту сразу прилетело несколько вопросов:
1. Ваша мама кушала эту колбаску?
2. Ей понравилась? Чем?
3. Она не острая?
5. Не солёная?
6. Мне показалось она немножко жирная!?
7. И не слишком твёрдая, моя мама любит мягкую, но копчёную....?
Работник магазина, как и вся очередь, с невозмутимым видом ожидают окончание "консультации" (17 минут!!!) и сами оживлённо беседуют друг с другом примерно по этой тематике....
К чему это мну?
Немцы говорят любят порядок, если Роберто итальянец, а он итальянец, то есть опасность, что у него на новом месте не будет "совмещения" с местной публикой...))