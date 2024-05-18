Объявлено имя лучшего игрока сезона в АПЛ

Пресс-служба АПЛ сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим футболистом чемпионата Англии в нынешнем сезоне.
В текущей кампании Фоден провёл 34 матча в АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.
Пресс-служба АПЛ сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим футболистом чемпионата Англии в нынешнем сезоне.
В текущей кампании Фоден провёл 34 матча в АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.
Фодена бы в Челси, - к "бомбическому" Мудрику и "великолепному" Джексону в партнёры.... Я б посмотрел сколько 23-х летний Фил-стрелок там с такими напарниками настрелял бы...
Фодена бы в Челси, - к "бомбическому" Мудрику и "великолепному" Джексону в партнёры.... Я б посмотрел сколько 23-х летний Фил-стрелок там с такими напарниками настрелял бы...
Фоден один из лучших. Но первую часть сезона он вроде больше в запасе был, играл Грилиш.
Как и Де Брюйне , пропустил много. Но когда он на поле, Сити становится куда мощнее.
Сложно выбрать одного . Но Фоден, так Фоден.
Фоден один из лучших. Но первую часть сезона он вроде больше в запасе был, играл Грилиш.
Как и Де Брюйне , пропустил много. Но когда он на поле, Сити становится куда мощнее.
Сложно выбрать одного . Но Фоден, так Фоден.