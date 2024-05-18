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Объявлено имя лучшего игрока сезона в АПЛ

вчера, 14:03

Пресс-служба АПЛ сообщает, что полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим футболистом чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

В текущей кампании Фоден провёл 34 матча в АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.

Объявлено имя лучшего игрока сезона в АПЛ

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:10
Достойных было много на самом деле.
Но, не сказать, что Фоден не достоин этой награды! Поздравляю!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:10
очень спорный выбор
tyhbteksc23c
tyhbteksc23c ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:06
Вот именно что уже видно. Это винисиус.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:20
Обладатель "ЗМ" этого года.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:15
Не скажу, что видел все команды или много игр АПЛ в этом году. Смотрел в основном матчи МЮ, иногда Арсенала. Сити смотрел в играх с указанными клубами , с ТТХ, и в матчах ЛЧ.
Фоден один из лучших. Но первую часть сезона он вроде больше в запасе был, играл Грилиш.
Как и Де Брюйне , пропустил много. Но когда он на поле, Сити становится куда мощнее.

Сложно выбрать одного . Но Фоден, так Фоден.
pomor45
pomor45 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:13
В футболе, если игроку не дают пробивать пенальти, значит он в этом амплуа слабоват и включать это в статистику не стоило бы. Вот в баскетболе, на ком сфолили, тот и пробивает. При такой постановке можно было бы сравнивать.
goalaktika
goalaktika
вчера в 17:03
Палмера лучше бы объявили, он был не хуже, а где-то даже лучше
pomor45
pomor45
вчера в 17:03
Фоден не имеет права прикладывать указательный палец к губам. Авторство этого жеста принадлежит Аршавину.
Elliada_
Elliada_ ответ Сатрап (раскрыть)
вчера в 17:01
Трансфермаркет считает все турниры. У Месси это выступление за Барселону Б и В, а также выступление на молодежном ЧМ и Олимпиаде
allemz
allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Всё верно делаешь, Илья, надо ловить за язык, очень крепкой хваткой - это самый действенный способ пошатнуть их догматический мир

Как красиво писал Пастернак:

«До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины...».
Сатрап
Сатрап
вчера в 16:18
не понял, согласно Тарнсфермаркт у Месси 901 игра за клубы и 180 за сборную... что за бардак?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:13
В Сити любого можно назначить лучшим и рне ошибёшся!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:06, ред.
Мяч круглый.
Поэтому Ортега молодец, а Сон - вдвойне "молодец".

Роббен ? Это тот, который феерил на том чемпе, постоянно всех обыгрывал на своём фланге и тащил Нидерланды к финалу ? Не..., не помню о таком.)
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:03
Это Ортега молодец, а не Сон мазила. Подобный случай был в финале ЧМ 2010. Хочешь сказать Роббен был плох? Как по мне, Касильяс сыграл хорошо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:02
Фаны МС то же за корейца!
Так киксануть и подарить чемпионство "горожанам"..., да я б на месте Ситизенов как следует ему проставился! )
Elliada_
Elliada_ ответ mn5eqvdtg6ra (раскрыть)
вчера в 16:01
После окончания сезона будет видно
Elliada_
Elliada_ ответ Сатрап (раскрыть)
вчера в 16:01
У Месси 833 голов, 109 с пенальти. Простая математика говорит, что у него 13% с пенальти.
альсато
альсато
вчера в 16:00
на цвет и вкус-товарищей нет!))))...как по мне..лучший Сон Хын Мин!)))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:58
Молодец! Заслуженная награда!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:53, ред.
Да мне то всё равно...
Фодена выбрали ? Ну выбрали и ладно - пусть будет Фоден. Поздравляю (без иронии - парень действительно хорош) Но... Мы то знаем, кто из них в каких командах играет, и с какими напарниками.
Поэтому кто из них двоих круче по Факту - вопрос риторический.
Сатрап
Сатрап ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:49
месси половину своих голов забил с пенальти, как обычно предвзятое отношение
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:46
Лучшего игрока сезона выбирают не по статистике. Какая была статистика у Рубена Диаша и Ван Дейка? Фоден заслужил своей игрой. Но, если сравнивать, то Палмер 22+10, Фоден 17+8, но Палмер 9 голов забил с пенальти, а Фоден не забивал с пенальти.
mn5eqvdtg6ra
mn5eqvdtg6ra ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:41
А кто по твоему достоин зм?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
Чё он там больно заслужил ? Игрок бесспорно хороший, но чтоб до оваций и звания лучшего, тем более в АПЛ (!) - он явно не дотягивает. Палмер покруче будет..., а те же Родри/Брюйне, так и вовсе на 2 головы сильнее....
Фодена бы в Челси, - к "бомбическому" Мудрику и "великолепному" Джексону в партнёры.... Я б посмотрел сколько 23-х летний Фил-стрелок там с такими напарниками настрелял бы...
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:24
Как я и говорил, награду получил Фоден. Полностью заслужил. Не зря Гвардиола говорил о нем, как о самом талантливом игроке после Месси.

МС запустил отличную тенденцию: 5 лет подряд лучшим игроком сезона становится игрок Сити. В этом сезоне это Фоден, в прошлом - Холанн, до него КДБ, Рубен Диаш и снова КДБ.
2qqrwj8yu6wg
2qqrwj8yu6wg
вчера в 15:06
Очень спорным выглядит это решение
allemz
allemz
вчера в 15:06
Холанд не может - Фоден поможет)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:47, ред.
... и Брюйне.
drug01
drug01
вчера в 14:38
Поздравляем от души! Молодец! Так продолжай радовать дальше
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:32
Фоден провел выдающийся сезон, и заслужил эту награду. Он стабильно с 18 лет показывает хороший уровень игры, и что самое главное с каждым сезоном прогрессирует еще и еще. У Фодена есть все, чтобы стать суперлегендой клуба. Его семья фанаты Сити, сам Фоден с пеленок за Сити, прошел все этапы академии Сити, а сейчас один из лидеров основы Сити. Жаль Палмер не смог так же, а ведь у них биография схожа.
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