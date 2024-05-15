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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в Ла Лиге

вчера, 23:10

Пресс-служба Ла Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Испании по итогам нынешнего сезона.

На награду номинированы: Карло Анчелотти («Реал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Мичел («Жирона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик» Бильбао) и Марселино («Вильярреал»).

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в Ла Лиге

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:51, ред.
А кто голосует? Опять по " смскам" будут выбирать?
А так конечно Анчелотти. Кто выиграл, тот и лучше))
Но и Мичел молодец!)
adekvat
adekvat
сегодня в 05:59
Анчелоти, тут не обсуждается.
ABir
ABir
сегодня в 02:11
Если бы Жирона заняла чистое второе место, то мог бы претендовать и Мичел, а так безусловно - Карло - лучший в Испании!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:46
но то что Жирона один из лидеров Ла Лиги полная заслуга Мичела.
имеено он творец одной из главных сенсаций европейского сезона
и будущего дебютанта Лиги чемпионов.
наступит такой день, когда Мигель упакует чемоданы, смахнет горячую слезу, попрощается с Жироной и переедет в Манчестер.
а может в Мадрид или Барселону.
однозначно, лучший тренер Мичел.
drug01
drug01
вчера в 23:45
Конечно Карло лучший. Ждём успех в финале!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:42
Конечно же великий Анчелотти лучший тренер сезона в ЛаЛиге!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:41
или Анчелотти, или Мичел.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:21
Однозначно Папа Карло...
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