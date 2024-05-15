Объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в Ла Лиге

Пресс-служба Ла Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата Испании по итогам нынешнего сезона.
На награду номинированы: Карло Анчелотти («Реал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Мичел («Жирона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик» Бильбао) и Марселино («Вильярреал»).
А так конечно Анчелотти. Кто выиграл, тот и лучше))
Но и Мичел молодец!)
А так конечно Анчелотти. Кто выиграл, тот и лучше))
Но и Мичел молодец!)
имеено он творец одной из главных сенсаций европейского сезона
и будущего дебютанта Лиги чемпионов.
наступит такой день, когда Мигель упакует чемоданы, смахнет горячую слезу, попрощается с Жироной и переедет в Манчестер.
а может в Мадрид или Барселону.
однозначно, лучший тренер Мичел.
имеено он творец одной из главных сенсаций европейского сезона
и будущего дебютанта Лиги чемпионов.
наступит такой день, когда Мигель упакует чемоданы, смахнет горячую слезу, попрощается с Жироной и переедет в Манчестер.
а может в Мадрид или Барселону.
однозначно, лучший тренер Мичел.